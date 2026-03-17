"La única posibilidad de viabilidad era que el parto se hubiera desarrollado en un hospital como Son Espases", ha señalado un facultativo

Un agente que acudió al aviso del bebé arrojado a un contenedor en Mallorca confirma que se movía: "Tenía algún espasmo"

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MallorcaLa Audiencia Provincial de Baleares celebra estos días el juicio contra la madre de una bebé que fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo, en Mallorca, en noviembre de 2023; un caso en el que también están implicados su cuñado y su hermana. Según han declarado médicos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo sin vida del pequeño y otros facultativos que hicieron informes posteriores, el feto nació vivo, aunque con mínimas expectativas de vida.

Sobre ello, y en lo que coinciden, un médico forense que analizó los informes de las autopsias y las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé ha incidido en esa conclusión durante la sesión: "Nació vivo, pero con expectativa de vida de muy pocos minutos. La única posibilidad de viabilidad era que el parto se hubiera desarrollado en un hospital como Son Espases", ha señalado el facultativo.

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El feto "estaba vivo, pero estaba sufriendo"

Según ha indicado este último, "el feto estaba vivo, pero estaba sufriendo" porque la placenta no estaba oxigenando bien, un extremo que también ha confirmado otro doctor.

Además, las médicos forenses que realizaron la autopsia a la bebé han señalado igualmente que nació vivo y que presentaba lesiones compatibles con la caída al coche en el momento del alumbramiento o con el momento de ser arrojado al contenedor.

Dichos vestigios, han explicado, no habrían aparecido de haber sufrido los traumatismos estando fallecido.

Sobre ello en concreto, uno de los médicos ha opinado, al margen de que se produjeran estando vivo, que pudieron haberse producido en el momento del alumbramiento en el canal del parto o por las maniobras de reanimación. Además, se ha referido a la consulta ginecológica a la que acudió la madre por unos dolores días antes de los hechos y en los que recibió el alta al entender la profesional que la atendió que todo estaba correcto. "Algo debía de estar pasando en esa gestación. Había factores de riesgo para un parto prematuro", ha indicado.

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El juicio por arrojar a la bebé a un contenedor de Porto Cristo, en Manacor, Mallorca

Respecto al caso, cabe recordar que el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra un segundo juicio después de que el primero tuviera que ser anulado el año pasado por las dudas surgidas en relación a la titulación de un perito.

En esta segunda ocasión, vuelven a sentarse la madre y el tío de la bebé, para quienes la Fiscalía solicita la prisión permanente revisable como supuestos autores de sendos delitos de asesinato. Además, también está acusada la hermana de la madre, quien se enfrenta a una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

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Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados.

Tras dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.