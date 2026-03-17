Los investigadores apuntan al móvil económico detrás del asesinato de Paloma, en Barbastro, Huesca

Los asesinos de Paloma intentaron simular un suicidio en el barranco de Las Palomeras: dejaron pruebas del crimen

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La investigación de la muerte de Paloma B. comenzó el 18 de enero de 2026, tras el hallazgo de su cadáver en un barranco en Colungo, Huesca. La mujer había desaparecido el día anterior y dos meses después está siendo investigado su marido, como principal sospechoso de su asesinato. El detenido, J.J, de 63 años, habría realizado movimientos bancarios desde cuentas de la víctima a su favor, según fuentes cercanas a la investigación.

La Guardia Civil, en un inicio, pensó que se trataba de un suicidio, pero tras avanzaba la investigación advirtieron evidencias de un homicidio doloso. Este lunes, dos meses, después de la muerte de Paloma, han sido detenidos dos hombres, aunque el segundo fue puesto en libertad con cargos, tras de su declaración ante la jueza del Tribunal de Barbastro que investiga el crimen.

Las dudas de los investigadores sobre la supuesta participación del J.J comenzaron después de identificar a la víctima y comprobar que mantenía una relación sentimental con el principal investigado, según ha publicado El Diario de Huesca, que cita fuentes judiciales.

El móvil económico podría estar detrás del asesinato de Paloma

Según avanzaba la investigación recopilaban evidencias: también se detectaron transferencias de dinero desde cuentas de la víctima y de su tío hacia cuentas de J.J, el principal sospechoso y que podría indicar desvío de fondos en su beneficio. Además de que este hombre poseía un poder notarial para actuar en representación de un tío de la víctima, de avanzada edad y en situación de dependencia , cuya legalidad está siendo investigada.

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Paloma, la mujer asesinada, de 53 años, había desaparecido el 17 de enero en Barbastro y la hipótesis inicial de suicidio evolucionó a la de homicidio, después de los informes forenses que apuntaron a la muerte violenta, lo que finalmente orientó la investigación hacia la hipótesis de homicidio.

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Los investigadores de la Guardia Civil consideran que la pareja de la víctima podría haberla matado, en una investigación que sigue abierta. El segundo sospechoso ha sido puesto en libertad con cargos. La jueza le ha retirado el pasaporte con obligación de comparecer cada día 1 y 15 de cada mes, mientras dure la investigación sobre la muerte de Paloma.