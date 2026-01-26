Solicitan nueve años de cárcel para un celador del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, que abusó sexualmente de una paciente con anorexia

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para un celador del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, acusado de abusar sexualmente de una paciente con anorexia ingresada, entre los meses de junio y julio de 2020, en plena pandemia.

En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes el juicio contra el celador, que sigue trabajando en el Hospital de Bellvitge y al que la Fiscalía reclama 20.000 euros de indemnización, una suma que pide que pague la aseguradora como responsable directa y, subsidiariamente, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), al que pertenece el centro sanitario.

En el juicio, el celador ha negado los hechos de que le acusa la Fiscalía y ha asegurado que nunca mantuvo contacto físico alguno con la joven, que estaba ingresada en una habitación individual, sin contacto con su familia, más allá de una llamada telefónica diaria.

La psiquiatra de la víctima le animó a denunciarlo

El acusado estuvo seis meses suspendido de empleo, tras lo que se reincorporó al trabajo, y entre 2024 y el año pasado fue el responsable de la unidad de celadores en el área de urgencias del hospital de Bellvitge, donde trabaja desde hace nueve años.

La paciente, que ha ratificado los abusos sexuales que en su día denunció, ha relatado que contó lo que sucedía a su madre en las cartas que le escondía entre la ropa sucia que ésta se llevaba del hospital para lavársela, puesto que no se atrevía a explicárselo por teléfono para que no la escuchara el personal sanitario presente.

Fue la psiquiatra de la víctima, quien estaba ingresada por un trastorno alimentario severo, la que le animó a denunciar los abusos, que, según la joven, le han provocado un grave estrés postraumático y han motivado dos intentos de suicidio.

La defensa de la compañía pide la absolución

La defensa del procesado ha pedido su absolución y ha planteado que, alternativamente, se le apliquen las atenuantes de reparación del daño -a lo que se oponen la Fiscalía y la acusación particular, ya que ha pagado solo 2.500 euros de la indemnización total que se le reclama- y dilaciones indebidas.

Por su parte, la defensa de la compañía SegurCaixa Adeslas S.A., póliza de seguro del Instituto Catalán de la Salud, al que pertenece el centro hospitalario donde sucedieron los abusos, ha reclamado la absolución.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide al tribunal que imponga también al celador la prohibición de aproximarse a menos de un kilómetro del domicilio de la víctima y de comunicarse con ella durante seis años tras su salida de prisión.