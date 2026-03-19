Gonzalo Barquilla 19 MAR 2026 - 16:38h.

La Guardia Urbana halló el teléfono móvil de Jimmy Gracey en manos de un ladrón: asegura que se lo encontró, fue denunciado

Los Mossos activan la unidad subacuática y marítima para buscar a Jimmy Gracey, el joven de Chicago desaparecido en Barcelona

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La búsqueda de Jimmy Gracey, el joven estadounidense de 20 años que estaba visitando a unos amigos en la ciudad de Barcelona durante unos días de vacaciones y desapareció en la madrugada del pasado martes, sigue sin arrojar resultados sobre su paradero. Los Mossos d'Esquadra centran sus labores en la zona del Puerto Olímpico, ya que se trabaja con la hipótesis de que pudo haberse caído al mar.

Efectivos de buzos, acompañados de helicópteros y otros cuerpos de seguridad, buscan al joven desde el miércoles. Los agentes han localizado durante el despliegue su cartera flotando en el agua y, según han adelantado fuentes como 'Fox News' y ha confirmado 'El País', también encontraron el teléfono de Jimmy, que estaba en manos de un ladrón habitual de la zona, en la playa de la Barceloneta.

El individuo fue identificado por la Guardia Urbana, aseguró que se había encontrado el teléfono y fue denunciado. No obstante, indican las fuentes citadas, se resta importancia a la relación del hallazgo del móvil con la desaparición. En este momento, la investigación descartaría cualquier móvil criminal, aunque se siguen practicando diligencias para esclarecer lo ocurrido y poder encontrar al joven.

La desaparición de Jimmy Gracey

La desaparición de James Paul Gracey, alias Jimmy, ha generado una creciente preocupación tanto en Estados Unidos como en España. El joven, de 20 años y originario de Elmhurst, en Chicago (Illinois, Estados Unidos), es estudiante de la Universidad de Alabama (UA) y había viajado a Europa con motivo de las vacaciones de primavera para visitar a unos amigos que estudian en el extranjero. Según han señalado familiares en medios estadounidenses, había pasado los días previos en Ámsterdam y llegó a Barcelona el lunes, poco antes de desaparecer, en la madrugada del martes.

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La última vez que fue visto con certeza fue alrededor de las 03:00 horas de la madrugada, tras haber estado en la discoteca Shôko, situada frente al mar, en la zona de la Vila Olímpica. Había salido junto a varios amigos, aunque, según relataron posteriormente, se separaron al final de la noche. Imágenes de cámaras de seguridad lo situarían abandonando el local acompañado de una persona no identificada, mientras que otros testimonios apuntan a que también pudo haber estado conversando con una mujer estadounidense. Desde ese momento se pierde su rastro. Jimmy nunca llegó al apartamento que tenía alquilado a través de Airbnb en la Ronda de Sant Pere, donde debía pasar la noche.

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La denuncia formal por desaparición fue interpuesta el miércoles por sus amigos ante los Mossos d'Esquadra, lo que activó el dispositivo de búsqueda. Paralelamente, su madre, Therese Gracey, difundió el caso a través de redes sociales, especialmente en Facebook, donde pidió colaboración ciudadana y aportó detalles sobre la vestimenta de su hijo -camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena de oro con una cruz-.

La familia, en contacto también con autoridades estadounidenses, ha intensificado la difusión del caso, subrayando que el joven tenía previsto regresar a Estados Unidos ese mismo sábado y que no era habitual que perdiera el contacto, como ha destacado su tío a la 'CNN', donde este trabaja. La fraternidad a la que pertenecía Jimmy también ha emitido un comunicado en apoyo a sus seres queridos.

Los agentes analizan el historial de ubicaciones del teléfono de Jimmy, revisan grabaciones de cámaras de seguridad y recaban testimonios de las personas que pudieron interactuar con él durante sus últimas horas. Su padre, desplazado ya a Barcelona, mantiene contacto directo con la policía catalana, mientras amigos y conocidos, tanto en España como en Estados Unidos, continúan movilizándose con la esperanza de encontrarle.