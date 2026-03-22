El ayuntamiento de Torrevieja ha decretado dos días de luto oficial con banderas de los edificios municipales a media asta

La madre de la niña de tres años asesinada por su padre en Torrevieja alertó a la Guardia Civil tras no poder contactar con su expareja

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TorreviejaEl ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha decretado dos días de luto oficial con banderas de los edificios municipales a media asta por el asesinato de una niña de 3 años por parte de su padre en un crimen de violencia vicaria.

En un decreto firmado por el alcalde, Eduardo Dolón, del PP, y publicado en el tablón de anuncios y la web municipal, se establece que el luto comience a las 00.00 horas del domingo y se prolongue durante todo el domingo y lunes como "muestra de la solidaridad y el respeto de la ciudad de Torrevieja hacia la familia y allegados de la niña y en señal de duelo".

La madre de la niña alertó a la Guardia Civil

El Instituto Armado informa de que la madre de la menor, una mujer de 36 años, expareja del presunto autor, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició las comprobaciones localizando los cuerpos sin vida en el domicilio del presunto autor. No existían denuncias previas de malos tratos entre ellos, indican las mismas fuentes.

La investigación para determinar lo sucedido la está desarrollando el Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

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Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.