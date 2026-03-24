Las presuntas víctimas son principalmente hombres de distintas nacionalidades, mayoritariamente pakistaníes, en situación irregular

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La Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón ha llevado a cabo una operación por supuesta trata de seres humanos en la localidad castellonense de Nules en la que han sido rescatadas más de 100 víctimas en distintas viviendas de la localidad.

Las presuntas víctimas son principalmente hombres de distintas nacionalidades, mayoritariamente pakistaníes, en situación irregular, que se encuentran agrupadas en un lugar de Nules y siendo atendidas por los servicios sanitarios, según informa ‘Levante-EMV’.

Testigos consultados por el citado medio valenciano aseguran que la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo desde primera hora de la madrugada, cuando los agentes llegaron a evacuar de manera preventiva a vecinos de uno de los edificios de viviendas en los que se ha intervenido.

Venían con la promesa de trabajar y eran explotados laboralmente

Varios de los presuntos autores de este delito ya han sido detenidos por el instituto armado. La calle San Agustín se ha cerrado a la circulación, y un helicóptero de la Guardia Civil lleva sobrevolando el municipio a baja altura buena parte de la mañana, lo que todavía ha generado mayor expectación y preocupación entre los residentes.

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Las víctimas venían a España con la promesa de trabajar y eran explotados laboralmente una vez en Nules. Del mismo modo, se les cobraba por hacer trámites que son gratuitos en España. ‘Levante-EMV’ señala que había niños, hijos de estos migrantes, que se encontraban escolarizados en Nules.

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Testigos explican que en el interior de al menos una de las viviendas escuchan golpes “como si estuvieran picando las paredes”. El dispositivo ha generado inquietud entre algunos vecinos, especialmente porque uno de los operativos se ha desarrollado muy cerca de un colegio y una guardería de la localidad.