La Policía ha compartido un vídeo en el que muestran los trabajos del dispositivo de búsqueda en Ronda

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Este miércoles, la Policía Nacional, ha anunciado la reactivación de la búsqueda de Alejandro Navarro, un joven de 25 años que desapareció en la localidad malagueña de Ronda el 4 de mayo de 2024.

El cuerpo ha compartido un vídeo en el que se muestra a los agentes participando en el dispositivo de búsqueda con perros y maquinaria pesada en una zona de pinares próxima a la Dehesa, cerca de donde vivía el desaparecido.

Según ‘Diario Sur’, el operativo se centra en un área de 31.00 metros cuadrados, en los que se encuentran desplegados una treintena de efectivos de diferentes especialidades y apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga.

La familia, que se ha desplazado a la zona de búsqueda, denunció el mismo día que desapareció que el joven había salido a trabajar al campo, pero que ya no tuvieron más noticias de él. No se llevó el móvil, documentación ni dinero.

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Aunque en un principio se sospechó que podía tratarse de una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre ha cuestionado esta hipótesis. Alejandro mide 1,70, pesa alrededor de 70 kilos y, hasta el momento de su desaparición, llevaba el pelo corto y de color negro. Tiene los ojos de color verdes y es de complexión atlética.

Ante cualquier pista sobre su desaparición, se puede consultar a los distintos teléfonos y medios habilitados.