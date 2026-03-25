La agresión se produjo con la complicidad de la madre de la víctima, que grabó los hechos y envió al hombre los vídeos

El brutal testimonio de Carolina, una guardia civil que sufrió durante cuatro años las violaciones de su superior: "Su silencio también les hace cómplices”

Compartir







En Italia, un hombre de 71 años ha sido detenido por haber abusado de una niña de ocho años tras hacerse pasar ginecólogo y curandero. El hombre aseguraba poder resolver problemas de salud y emocionales sin recurrir a la medicina tradicional y utilizando métodos alternativos y supuestamente personalizados.

Según informa ‘Corriere della Sera’, el individuo logró que una joven de 17 años le enviara fotografías íntimas con el pretexto de ayudarla a tratar sus dolencias. El intercambio, descubierto por el padre de la joven, permitió a los investigadores destapar un caso mucho más grave: los abusos a una niña de ocho años.

PUEDE INTERESARTE La madre del bebé presuntamente maltratado y agredido sexualmente por ella y por el padre en Barcelona es una profesional del sistema sanitario

Además, tal y como recoge el medio italiano, la agresión se produjo con la complicidad de la madre de la víctima, que grabó los hechos y posteriormente envió al hombre los vídeos, junto con cerca de 200 fotografías.

Agresión sexual con agravante y pornografía infantil

Los dos fueron detenidos por los Carabinieri y trasladados a prisión, acusados de agresión sexual con agravantes y pornografía infantil. La jueza instructora del tribunal de Lecce Anna Paola Capano, logró reconstruir los hechos ocurridos entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

‘Corriere della Sera’ habla de un “auténtico calvario” en el que la niña tuvo que soportar “besos, tocamientos y otros abusos en encuentros organizados por su madre”, quien estaba presente e incluso participaba en ocasiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el auto judicial, el hombre "con gestos repentinos e imprevisibles, que le impedían cualquier posibilidad de defensa, la forzaba a someterse a actos sexuales". Más tarde, la mujer envió al hombre de 71 años la pornografía infantil que él había producido. La jueza instructora recalcó que la niña, “debida a su corta edad y a la constante presencia de su madre, jamás podría haber evitado ni siquiera manifestado su disconformidad con el abuso al que fue sometida”. La menor se encuentra en un hogar de acogida por orden judicial.