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Un muerto y un herido en una deflagración a 36 millas de la costa de Chipiona, Cádiz

Un muerto y un herido en una deflagración a 36 millas de la costa de Chipiona, Cádiz
Un muerto y un herido en una deflagración en la costa de Chipiona. Europa Press
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Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en una deflagración ocurrida este miércoles en una lancha supuestamente dedicada al suministro de gasolina para las narcolanchas y que estaba a 36 millas de la costa de Chipiona, Cádiz, han informado fuentes próximas a la investigación.

Salvamento Marítimo se ha activado cerca de las 9:30 de la mañana cuando un buque carguero ha alertado de que había visto a dos personas en el agua. Salvamento Marítimo acudió al lugar y rescató a uno de ellos ya fallecido y al otro herido por inhalación de gases de la deflagración de combustible.

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Según publica Europa Sur, la deflagración se produjo durante la maniobra de abastecimiento de combustible desde una lancha "petaquera" a una narcolancha. El herido ha sido trasladado a un hospital. Tanto el fallecido como el herido tenían antecedentes por delitos relacionados con el narcotráfico, según las fuentes

No pudieron salvar la vida al fallecido

Las autoridades han recibido la alerta esta mañana por parte de otra nave, de que había dos personas en el agua. Aunque fueron a rescatarles, uno de ellos murió y no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Del herido no han confirmado más información y tampoco si su pronóstico era muy grave.

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