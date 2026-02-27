El éxito de la presentadora del 'Today Show', siempre ha hecho presagiar que su patrimonio podría rozar las cifras millonarias

La periodista de NBC Savannah Guthrie ofrece una recompensa de un millón de dólares por información sobre la desaparición de su madre

La presentadora Savannah Guthrie, es una de las periodistas más prestigiosas y queridas de los Estados Unidos. Desde hace unas semanas, esta se encuentra en el centro del foco mediático debido a la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de la que no se sabe nada desde el pasado 1 de febrero y por la que su hija ofrece un millón de dólares a modo de recompensa por recibir información sobre el paradero de su madre.

La periodista cuenta con una larga trayectoria donde, sin duda, destaca su labor como copresentadora del conocido 'Today Show' de la NBC, el programa matutino del que forma parte desde hace ya más de diez años. Su éxito siempre ha hecho presagiar que su patrimonio podría rozar las cifras millonarias, sobre todo después de que se pudiera permitir ofrecer una recompensa tan elevada.

Un patrimonio millonario

Guthrie, que lleva años siendo una figura televisiva reconocida, tiene un patrimonio neto estimado en 40 millones de dólares, lo que la convierte en una de las presentadoras más ricas del programa de la NBC. Desgranando esta ostentosa cifra, digitales como 'RadarOnline' han revelado que su salario anual por su trabajo en 'Today Show' se encuentra alrededor de los 8 millones de dólares.

A esta cifra hay que sumarle los beneficios que obtiene por los derechos de autor de sus libros y por su trabajo como conferenciante, sin olvidarnos de su amplia fortuna inmobiliaria, formada por su condominio multimillonario en el barrio de 'Tribeca', en Nueva York, y una segunda propiedad (cuya ubicación se desconoce) que compró en 2017.

La tragedia familiar de Savannah Guthrie

A pesar de su fama, Savannah siempre ha destacado que, por encima de su carrera, está su familia, y es por ello por lo que la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, ha supuesto toda una tragedia para ella. Su familia alertó a la policía de lo ocurrido cuando la mencionada no acudió a la iglesia y no respondía a las llamadas.

Según las investigaciones, se cree que Nancy fue secuestrada en su vivienda de Tucson, Arizona. Hasta ahora se han encontrado algunas pruebas y examinado imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima, algo que ha propiciado la detención de un sospechoso. A pesar de las pruebas halladas hasta ahora, la mujer sigue desaparecida, por lo que la situación, que va camino de cumplir un mes, es cada día más desesperante para la familia Guthrie.

Por ahora, su paradero sigue siendo todo un misterio y lo único que se sabe es que la vivienda presentaba restos de sangre que, según las autoridades, pertenecen a la propia Nancy. "Si escuchas este mensaje, si has estado esperando y no has estado seguro, deja que esta sea la señal. Por favor, da un paso al frente, cuenta lo que sabes y ayúdanos a traer a nuestra amada mamá a casa para que podamos celebrar una gloriosa, milagrosa vuelta a casa", ha expresado la presentadora a través de sus redes sociales.