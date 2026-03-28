El caso está bajo investigación judicial y los padres se encuentran detenidos y a disposición de la justicia

Prohíben el acceso de la familia a la UCI donde está el bebé de un mes ingresado por abusos y maltrato en Barcelona

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BarcelonaLas autoridades continúan investigando el caso de un bebé de poco más de un mes que fue presuntamente agredido sexualmente y maltratado por sus padres en Barcelona.

Los progenitores, una mujer de 43 años y un hombre de 42, fueron detenidos el pasado 18 de marzo acusados de maltrato habitual y agresión sexual al bebé, que presenta heridas muy graves por las que se cree arrastrará secuelas de por vida, y enviados a prisión provisional.

El bebé había pasado por diferentes centros antes de acabar en Vall d'Hebron

El bebé había pasado por diferentes centros asistenciales y hospitalarios de Barcelona antes de llegar a Vall d'Hebron, donde se encuentra ingresado en estado grave.

El Departamento de Salud ha informado este viernes de esta circunstancia y ha asegurado que ha abierto una investigación para "analizar" toda la información sobre las visitas del bebé a diferentes centros desde su nacimiento.

El Periódico de Cataluña ha publicado que la madre declaró que había llevado al niño a su pediatra y a los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau antes de acabar en Vall d'Hebron.

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En un comunicado, Salud ha señalado que "los motivos de las visitas del menor fueron diversos y de diferentes consideración".

En una de estas visitas a un centro hospitalario, los profesionales asistenciales activaron el protocolo de maltrato infantil, y derivaron al bebé al Hospital Universitario Vall d'Hebron, que es centro de referencia en estos casos.

A partir de aquí, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) activó el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM) y el protocolo correspondiente.

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Este protocolo prevé la retirada inmediata de la tutela a los padres en casos como éste, por lo que el menor se encuentra ahora bajo la protección de la Generalitat.

El caso está bajo investigación judicial y los padres se encuentran detenidos y a disposición de la justicia.

La Fiscalía ha pedido que se interrogue a todos los médicos que atendieron al bebé

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado al juez que interrogue a todos los médicos y profesionales que atendieron al menor en los distintos centros por los que pasó: al hospital del Mar y al Sant Joan de Déu y Sant Pau, según recoge El Periódico.

Con el interrogatorio la Fiscalía pretende que las autoridades conozcan tanto los síntomas por los que fue atendido en esos centros de salud como si ya existían algunas lesiones de posibles malos tratos o si la actitud de los padres fue sospechosa en algún momento.