Detenidos en Cádiz dos miembros de una red criminal dedicada a una estafa piramidal de inversión en oro

Desmantelada una red internacional que estafó más de 15 millones con falsas inversiones en oro, con al menos 300 afectados y dos detenidos

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Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judicial, han actuado contra una organización criminal de carácter transnacional, con base en España y ramificaciones en distintos países europeos, presuntamente dedicada a una estafa piramidal relacionada con inversiones en oro, con la detención de dos personas.

En el marco de la investigación, desarrollada en El Puerto de Santa María (Cádiz), se ha procedido al cierre de la página web utilizada por la organización y al bloqueo de numerosas cuentas bancarias, detectándose movimientos económicos por un importe superior a 15 millones de euros.

Las actuaciones continúan en sede judicial, donde ya constan más de 300 perjudicados, sin descartarse que el número real de afectados sea mucho mayor.

Origen de la investigación

La investigación se inició en 2021, tras detectarse una estructura empresarial que simulaba inversiones en oro mediante productos financieros inexistentes o de escaso valor. Las primeras pesquisas evidenciaron que los activos ofrecidos no se correspondían con el valor anunciado, llegando incluso a detectarse materiales que simulaban ser oro sin serlo.

A pesar de las medidas judiciales adoptadas inicialmente, como el embargo de cuentas y la paralización de la actividad, los agentes comprobaron que la organización continuaba operando.

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La página web permanecía activa de forma deliberada para mantener una apariencia de normalidad, seguir captando nuevos inversores y evitar que los ya existentes reclamaran su dinero.

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Irregularidades detectadas

Según la Policía, resultó “sorprendente” que, en un contexto de subida del precio del oro, la empresa no ofreciera beneficios a los inversores, sino que dejara de cumplir sus obligaciones y no devolviera el capital al vencimiento de los contratos.

Durante más de dos años, se desarrolló una investigación patrimonial que permitió reconstruir los flujos económicos y detectar maniobras de ocultación, como la transformación de la estructura societaria en el extranjero y el uso de personas interpuestas.

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La organización operaba mediante múltiples cuentas bancarias en distintos países, desde donde canalizaba los fondos. El análisis reveló una clara desproporción entre ingresos e inversiones reales, confirmando el fraude.

Funcionamiento del esquema piramidal

El dinero recibido se redistribuía mediante transferencias internas y pagos simulados como nóminas o gastos, permitiendo a los investigados apropiarse de los fondos y dificultar su rastreo.

Este sistema respondía a un esquema típico de estafa piramidal, en el que el dinero de nuevos inversores se utilizaba para sostener parcialmente pagos a otros, mientras el resto era desviado.

Resultados de la operación

La investigación ha acreditado la continuidad delictiva del entramado y los mecanismos utilizados, como la apariencia empresarial, la dispersión internacional de fondos y el vaciado sistemático de cuentas.

Como resultado, se ha detenido a dos personas, realizándose registros en sus domicilios, donde se ha intervenido abundante documentación y material informático.

Las actuaciones continúan en fase judicial, centradas en la identificación de nuevos implicados, la localización de activos y la determinación del alcance total del perjuicio económico causado.