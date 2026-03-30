Detenido en Tarragona un hombre con una orden de detención de Francia

El detenido, reclamado por Francia, fue localizado en un alojamiento turístico de Tarragona

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Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 21 de marzo en La Pineda, en el municipio de Vila-seca, en Tarragona, a un hombre de 32 años sobre el que pesaba una orden de detención internacional emitida por Francia, según ha informado este lunes la policía catalana.

La actuación fue posible gracias a la colaboración internacional. La Gendarmería francesa localizó al sospechoso en un alojamiento turístico de la zona y, a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera del Pertús, solicitó la intervención de los Mossos para proceder a su arresto.

Acusado de delitos contra la salud pública en Francia

El detenido, de nacionalidad francesa, está acusado de delitos contra la salud pública cometidos en la ciudad de Nimes entre marzo de 2022 y junio de 2023.

Tras su localización, los agentes llevaron a cabo la detención sin incidencias y pusieron al arrestado a disposición judicial, en el marco de los procedimientos habituales en casos de órdenes internacionales de búsqueda y captura.

Las autoridades españolas y francesas continúan colaborando en este tipo de operaciones para reforzar la cooperación policial y garantizar el cumplimiento de la justicia a nivel europeo.