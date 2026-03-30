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Sucesos

Detenido en Tarragona un hombre con una orden de detención de Francia

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Los Mossos d’Esquadra arrestaron al sospechoso en un alojamiento turístico de Vila-seca. Europa Press
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 21 de marzo en La Pineda, en el municipio de Vila-seca, en Tarragona, a un hombre de 32 años sobre el que pesaba una orden de detención internacional emitida por Francia, según ha informado este lunes la policía catalana.

La actuación fue posible gracias a la colaboración internacional. La Gendarmería francesa localizó al sospechoso en un alojamiento turístico de la zona y, a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera del Pertús, solicitó la intervención de los Mossos para proceder a su arresto.

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El detenido, de nacionalidad francesa, está acusado de delitos contra la salud pública cometidos en la ciudad de Nimes entre marzo de 2022 y junio de 2023.

Tras su localización, los agentes llevaron a cabo la detención sin incidencias y pusieron al arrestado a disposición judicial, en el marco de los procedimientos habituales en casos de órdenes internacionales de búsqueda y captura.

Las autoridades españolas y francesas continúan colaborando en este tipo de operaciones para reforzar la cooperación policial y garantizar el cumplimiento de la justicia a nivel europeo.

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