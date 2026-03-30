Asun Chamoso 30 MAR 2026 - 17:46h.

El abono gratuito son 10 viajes, que se pueden renovar tras agotarse

La Generalitat quiere mantener la gratuidad hasta que llegue la normalidad

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BarcelonaLos abonos de Rodalies, para Barcelona, regionales y media distancia, continuarán siendo gratuitos hasta el 30 de abril. El Ministerio de Transportes, Renfe y el gobierno catalán han decidido prorrogar una medida que caducaba este 31 de marzo.

Una gratuidad que empezó el 26 de enero, seis días después del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona) en el que murió un maquinista en prácticas. El accidente provocó el corte de la circulación ferroviaria y la revisión de toda la infraestructura que aún sigue.

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La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reiterado, en varias ocasiones, que el servicio de Rodalies será gratuito hasta que llegue la normalidad en el servicio.

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¿Cómo funciona?

El abono gratuito, que Rodalies pone a disposición de los usuarios, tiene 10 viajes válidos que se pueden utilizar hasta el 30 de abril. Si se agotan antes, se puede volver a solicitar. Como el título no es nominativo y no va a nombre de una persona, varios pasajeros pueden viajar con el mismo abono, que se puede conseguir en las taquillas o en las máquinas de auto venta que hay en las estaciones.

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Tiene dos modalidades: uno para Rodalies Barcelona y otro, para los servicios regionales, regional exprés y media distancia, que solo son válidos en el origen y destino seleccionados en el momento de la compra. En este último caso, Rodalies aclara que el abono gratuito no se puede utilizar en los servicios de Avant (excepto Avant Exprés Tortosa) y en la media distancia que circula por la vía de alta velocidad entre Barcelona y Lleida.