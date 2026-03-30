El menor fue rescatado de la piscina de un hotel en Fuerteventura y trasladado en estado grave al hospital

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Un niño de 2 años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras sufrir un ahogamiento sobre las 10:00 horas de este lunes en la piscina de un complejo hotelero del municipio de Pájara, en Fuerteventura.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada desde la recepción del propio hotel la que alertó de que habían sacado del agua a un menor con síntomas de ahogamiento y que precisaba asistencia urgente.

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Trasladado en estado grave al hospital

Una vez que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar, los sanitarios asistieron al pequeño por posibles signos de ahogamiento de carácter grave, estabilizándolo antes de su traslado.

Posteriormente, el menor fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, donde permanece ingresado.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron en el dispositivo y elaboraron los informes correspondientes para esclarecer lo ocurrido.