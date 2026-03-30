Intentaron secuestrarlo dos veces y acaban condenados: penas de hasta 9 años y medio en Málaga

Los acusados intentaron secuestrar a la víctima en dos ocasiones para exigir un rescate económico

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Seis personas han sido condenadas por la Audiencia Provincial de Málaga a penas que oscilan entre los 9 años y medio de prisión y un año y seis meses por intentar secuestrar a un hombre en dos ocasiones en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre por motivos económicos.

Entre los procesados se encuentra la expareja de la víctima, que colaboró en los hechos y ha sido condenada a tres años de prisión por tentativa continuada de secuestro y tenencia ilícita de armas, según recoge la sentencia.

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Los hechos se remontan a 2023, cuando dos de los acusados planearon privar de libertad a la víctima para exigir un rescate económico, contando con la colaboración de su expareja.

Dos intentos de secuestro con violencia e intimidación

El primer intento se produjo el 15 de junio de 2023, cuando cuatro de los implicados abordaron a la víctima en Alhaurín de la Torre e intentaron introducirla a la fuerza en un vehículo utilizando pasamontañas, chalecos policiales y una placa falsa.

Ante la resistencia del hombre, no lograron consumar el secuestro, aunque sí consiguieron robarle una mochila con 700 euros y efectos personales.

El segundo intento tuvo lugar el 20 de septiembre de 2023, cuando tres de los ahora condenados asaltaron a la víctima y a su primo en un aparcamiento de Málaga. Para ello utilizaron una furgoneta con matrículas falsas y los encañonaron con pistolas.

Pese a la gravedad de la situación, ambas víctimas lograron huir del lugar sin ser secuestradas.