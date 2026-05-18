El actor y la modelo han sido fotografiados juntos en Hawái, unas instantáneas que muchos ya consideran la prueba más evidente de su vínculo

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Los rumores sobre una posible relación entre Jacob Elordi y Kendall Jenner llevaban semanas circulando en las redes sociales, pero ahora, las últimas imágenes publicadas han terminado por disparar todas las especulaciones.

El actor y la modelo han sido fotografiados juntos en una playa de Hawái en actitud muy cercana, unas instantáneas que muchos ya consideran la prueba más evidente hasta la fecha del vínculo que existe entre ambos.

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Los detalles de su cita

La escena tuvo lugar en Kaua'i, una de las islas más exclusivas y tranquilas de la zona conocida por atraer a numerosos rostros conocidos que buscan escapar de la presión mediática de Los Ángeles. Allí han sido pillados disfrutando de un día de playa.

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Tal y como muestran las capturas, difundidas por 'TMZ' este lunes, 18 de mayo, Jenner aparece luciendo un bikini negro de estilo minimalista, mientras que Elordi lleva un bañador azul oscuro y una gorra tipo militar.

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Ambos se han dejado ver más cercanos y cómodos que nunca, charlando tranquilamente sobre la arena y compartiendo varios momentos de complicidad. En las imágenes aparecen prácticamente pegados el uno al otro mientras disfrutan del paisaje y del ambiente relajado de la isla.

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Kendall, además, aparece sujetando una botella de vino rosado, mientras Jacob no deja de prestarle atención durante la conversación. La naturalidad entre ambos y su cercanía han sido algunos de los aspectos que más han llamado la atención de los seguidores de la pareja.

Pero la escapada a Hawái no se ha limitado a un día de playa. Según medios estadounidenses como 'People' o 'Page Six', Jacob y Kendall también habrían protagonizado otros planes durante su estancia en la isla. Entre ellos, un desayuno en Nourish Hanalei, un conocido restaurante ecológico situado en Kaua'i. Después también fueron vistos recorriendo diferentes comercios locales antes de regresar al resort privado en el que se alojaban.

Precisamente ese perfil discreto y alejado del foco mediático encaja bastante con la personalidad de ambos, especialmente con la de la empresaria, que siempre ha intentado mantener su vida sentimental lejos del ámbito público.

Los rumores sobre su posible relación sentimental

Los rumores sobre esta posible relación comenzaron hace varios meses, aunque hasta ahora nunca habían sido fotografiados de una forma tan evidente. Las primeras especulaciones surgieron tras coincidir en varios eventos privados celebrados en Los Ángeles a comienzos de año.

Sin embargo, fue durante la fiesta posterior a los Premios Oscar 2026, organizada por 'Vanity Fair', cuando empezaron a sonar con más fuerza los comentarios sobre ambos. Poco después también en el festival Coachella 2026. Allí, Kendall y Jacob volvieron a dejarse ver juntos en varias fiestas privadas organizadas durante el evento. Desde ese momento, los rumores no han dejado de crecer, y numerosos usuarios de las redes ya les relacionan sentimentalmente.

Su silencio y las anteriores relaciones de ambos

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre los rumores, aunque las imágenes muestran una complicidad difícil de pasar por alto.

El actor de 'Cumbres borrascosas' siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pese a que en los últimos años ha protagonizado relaciones muy mediáticas con nombres como Zendaya, Kaia Gerber o Olivia Jade.

Kendall Jenner, por su parte, también ha intentado proteger al máximo sus relaciones sentimentales, especialmente después de la exposición mediática que tuvieron algunos de sus romances, como el que mantuvo con Bad Bunny, con Devin Booker o con Harry Styles.

Precisamente esa discreción ha hecho que las fotos publicadas ahora tengan todavía más repercusión, y han servido para alimentar aún más los rumores sobre una posible relación entre ambos, una historia que ya se ha convertido en uno de los temas más comentados de la prensa internacional del corazón.