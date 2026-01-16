Jorge Bergantiños 16 ENE 2026 - 14:57h.

La peña Carcamäns Celestes propuso la idea de acudir con las uñas pintadas al partido de este domingo ante el Rayo, idea que ha seguido en masa el celtismo con el impulso del club

El delantero internacional español recibió insultos homófobos a la salida del Sánchez Pizjuán en el partido de liga de este lunes ante el Sevilla

VigoLa afición del Real Club Celta de Vigo ha respondido en masa a los insultos homófobos recibidos por Borja Iglesias, el pasado lunes a la salida del encuentro entre el Sevilla y el club olívico, que acabó con victoria celeste. Antes de subirse al autobús visitante, mientras esperaba por entregar una camiseta del partido a un amigo, varios hombres insultaron al futbolista.

Los gritos de “maricón de mierda” y “píntate las uñas” hacia el delantero español a la salida del Sánchez Pizjuán, despertaron la idea de la peña celtista Carcamäns, con sede en Arousa, que animó a los seguidores a acudir este domingo al partido contra el Rayo Vallecano en Balaídos con las uñas pintadas.

Una iniciativa que ha sido secundada por gran cantidad de peñas, además de por el propio club, que publicó un tuit en el que sugieren ir con las uñas pintadas, el domingo a las 18:30 ,en el partido correspondiente a la jornada 20 de la Primera División.

Además, otro colectivo celtista llamado Merlegos Celestes ofrece por 5 euros un pintado de uñas semipermanente, pero a 10 euros un servicio con la imagen de un oso panda, animal que es el mote con el que es conocido el internacional español, gracias a la canción Panda del rapero estadounidense Desiigner.

Borja Iglesias, muy activo en redes sociales, ya ha respondido a esta iniciativa. El establecimiento donde se hace las uñas, el Salón de Manicura Gala, de Santiago de Compostela, ciudad natal del futbolista, ha publicado en Instagram una foto donde se ve la manicura del delantero realizada en las últimas horas. También, minutos después de recibir los insultos, publicó en su cuenta de X una respuesta a esos insultos, con el mensaje “Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca.”

Diferentes personalidades del mundo del deporte y de la política se han manifestado en contra de lo que le ha sucedido al atacante gallego, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, publicó un mensaje en la red social Bluesky en apoyo al internacional español “Cuando alguien sale de los cánones patriarcales, los machistas y los homófobos se revuelven (...) eres un ejemplo para niños y niñas. La tolerancia y la diversidad nos hacen libres.”

No es el primer episodio de homofobia que sufre Borja Iglesias

El deportista compostelano siempre se ha mostrado participativo en sus declaraciones públicas en casos de discriminación que han salpicado al deporte en los últimos años. Este episodio en el estadio del Sevilla, no es una casualidad, ya que ha recibido en más ocasiones este tipo de insultos.

En junio de 2023, Borja Iglesias acudió a una boda junto a varios de sus compañeros del Betis, equipo en el que militaba, de un miembro del cuerpo técnico verdiblanco. Allí junto a su compañero Aitor Ruibal, posaron para una foto en la que salían con bolsos, complemento que eligieron para acudir al evento. Tras la publicación de la foto, se produjo una cascada de mensajes homófobos en las redes sociales.

Ambos futbolistas respondieron en sus redes sociales ante los comentarios discriminatorios, Ruibal explicó que a los que tienen "comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente". Por su parte Iglesias, agradeció los mensajes de apoyo y “a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo.”

Posteriormente, en la temporada pasada, el Panda volvió a denunciar en sus redes sociales insultos homófobos hacia él, después del partido ante el Barça en Montjuic, que acabó con un resultado de 4-3 a favor de los culés, donde Borja marcó tres goles. Publicó en Instagram un mensaje que había recibido “Día histórico, Borja Iglesias se convierte en el primer homosexual en anotar un hat-trick al Barcelona. Ejemplo de superación", también otros en referencia a que se pinta las uñas y otro con la palabra “mariposón”.

La respuesta de Borja Iglesias, en esa ocasión y en todas las que ha tenido la oportunidad de expresarse, siempre ha sido de exponer y rechazar esos comportamientos homófobos, visibilizando una problemática que no solo existe en el campo de fútbol.