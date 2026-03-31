El hombre ponía anuncios en internet y grababa las violaciones después de organizar las 'citas' y los honorarios

Gisèle Pelicot participa en la manifestación en París contra la violencia sexista por el Día Internacional de la Mujer

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Un hombre de 62 años será juzgado en Suecia por haber vendido durante tres años los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres. La Fiscalía sueca ha acusado formalmente al sospechoso, que grababa las violaciones a su pareja, según ha informado la televisión pública SVT que ya lo define como el caso Pelicot Sueco, aludiendo a la mujer francesa que denunció a su marido por drogarla para ofrecerla para que la violaran.

El hombre, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), drogaba a la mujer, que desarrolló una dependencia y había colocado cámaras por toda la casa para controlarla.

El individuo -que lleva detenido desde octubre después de que su pareja lo denunciara: está acusado de proxenetismo grave, violaciones, intentos de violaciones, abusos y amenazas.

La acusación señala que el marido, del que está en trámites de divorcio, ponía anuncios en internet, se encargaba de arreglar las citas, acordando qué tipo de actos sexuales podía hacer a la mujer, acordaba el precio y el pago, y grababa las violaciones. A veces también organizaba las agresiones sexuales de forma digital.

Un hombre, con antecedentes por maltrato y otros delitos, sometía a su esposa con violencia y amenazas

La Fiscalía, en sus documentos, recoge que el acusado se hacía llamar a sí mismo 'el monstruo' y amenazó de muerte a su mujer en varias ocasiones, contándole que la iba a quemar viva con gasolina y le iba a cortar los dedos. Al individuo, que niega las acusaciones, ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.

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El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros 'Ángeles del Infierno', ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.

Está previsto que el juicio comience el proximo 13 de abril. El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.