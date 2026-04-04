Las curiosidades y los mitos que envuelven a las misiones hacia la Luna

Artemis II supera la mitad del trayecto a la Luna y cancela una corrección de trayectoria porque va por la ruta adecuada

La NASA comparte las primeras imágenes de la Tierra tomadas por Artemis II

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Los cuatro astronautas que van de camino a la cara oculta de la luna, ya llevan más de la mitad del camino hecho.

Los tripulantes de la misión Artemis II ya están más cerca de la Luna que de la Tierra y continúan su trayectoria precisa hacia el sobrevuelo previsto para el próximo lunes, después de que los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Johnson Space Center de Houston decidieran cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria de salida al considerar que la nave va por la ruta adecuada.

Las curiosidades y los mitos sobre la luna

Desde que la nave despegase, todos los ojos están puestos en estos astronautas y en esta misión lanzada por la NASA. Por eso, en 'Informativos Telecinco' hemos repasado los misterios y curiosidades que alberga el espacio.

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Carmen Corazzini, presentadora de la Edición Fin de Semana de Informativos Telecinco, ha sido la encargada de informar y contar a la audiencia todos estos secretos que envuelven a la luna.

"Hay un hombre enterrado en la luna... más o menos. Se llama Eugene Shoemaker y era físico y astrónomo, una figura fundamental, tanto, que después de morir, la sonda espacial Lunar Prospector esparció sus cenizas en la luna como homenaje", comienza explicando la periodista en pleno infor mativo.

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Además de enviar astronautas, la NASA también ha enviado hasta la luna varios juguetes: "Tres LEGO han orbitado por Júpiter, querían acercar la ciencia a los niños. Además, un astronauta del Apolo 11 suele contar que uno de sus colegas perdió el anillo de bodas por el espacio.. que apareció flotando en el exterior.. pero él, por lo que sea, siempre lo desmiente".

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¿Cómo se encuentran los astronautas de la Artemis II?

Volviendo a la misión actual, los cuatro astronautas de la misión Artemis II se encuentran a mitad de camino hacia la Luna. "Estamos a mitad de camino", escribió el viernes en la noche en redes sociales la NASA, cuyas mediciones de seguimiento de la nave Orión la situaban a más de 219.000 km.

A bordo de la nave, los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, además del canadiense Jeremy Hansen, son los primeros seres humanos que se aventuran tan lejos en el espacio desde el fin del programa Apolo, hace más de medio siglo. La odisea espacial es retransmitida en directo por la NASA e inmortalizada por los astronautas, que se llevaron consigo celulares y cámaras fotográficas.

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Sus primeras imágenes de la Tierra fueron publicadas el viernes por la agencia espacial estadounidense.

"Vemos nuestra pequeña canica azul a través de los ojos de la tripulación y, de repente, nos encontramos ahí arriba con ellos", comentó una responsable de la NASA.

Tras el exitoso despegue desde Florida el miércoles, la tripulación encendió el jueves los motores para obtener el impulso necesario y salir de la órbita terrestre, para luego tomar rumbo hacia la Luna. Hansen describió "una vista impresionante" desde sus ventanas en la nave que los transporta.

"Nada te prepara para la emoción que te invade" en ese momento, confesó por su parte Koch. Artemis II se convierte en la primera misión tripulada al satélite natural desde el fin del programa Apolo en 1972.