Cuatro personas han resultado heridas tras derrumbarse parcialmente el falso techo del Teatro Principal de Pontevedra

Tres de los heridos han sido trasladados al Hospital de Montecelo, sin que se haya especificado el estado de ninguno de ellos

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PontevedraCuatro personas han resultado heridas después de que el falso techo del Teatro Principal de Pontevedra se haya derrumbado parcialmente sobre ellas durante la noche de este viernes, ha informado el 112 de Galicia.

Emergencias ha precisado en una nota de prensa que una de las personas afectadas ha sido atendida en el propio lugar de los hechos, mientras que las otras tres han tenido que ser trasladadas al Hospital de Montecelo, situado en la ciudad pontevedresa, sin que se haya especificado el estado de ninguno de ellos.

El dispositivo que se activó tras el derrumbe

El 112 recibió el aviso a las 20:45 horas de este viernes y activó al Servicio de Urgencias Sanitarias Gallegas, efectivos de la Policía Nacional y Local, así como al Grupo de Voluntarios de Protección Civil.