Al menos un muerto en una patera llegada a la costa de la Fabriquilla, en Almería

Al menos una persona muere tras la llegada de una patera a la costa de Almería, en una de las rutas migratorias más peligrosas

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Al menos una persona ha sido hallada muerta en una embarcación precaria que ha llegado este martes a la costa de La Fabriquilla, núcleo costero perteneciente a Almería capital, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil al servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se recibió a las 14:45 horas, cuando varios testigos alertaron de que una embarcación de goma estaba desembarcando personas en esta zona del litoral almeriense, un punto que en los últimos años ha registrado la llegada de pateras debido a su cercanía con el norte de África.

Activado un amplio dispositivo de emergencia

De inmediato, el centro coordinador activó un dispositivo de emergencia, movilizando hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil, personal de Cruz Roja y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, las patrullas confirmaron la presencia de al menos una persona fallecida entre los ocupantes de la embarcación, mientras el resto de migrantes era atendido por los equipos de emergencia.

Una ruta migratoria peligrosa

Por el momento, no ha trascendido el número exacto de personas que viajaban a bordo de la patera. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso.

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La costa de Almería es una de las rutas habituales de llegada de embarcaciones precarias desde el norte de África, especialmente durante los meses de buen tiempo, aunque estos trayectos siguen siendo altamente peligrosos debido a la fragilidad de las embarcaciones y las duras condiciones del mar.

El suceso vuelve a poner de relieve el riesgo que asumen las personas migrantes en su intento por alcanzar territorio europeo.