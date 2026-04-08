El viernes 3 de abril en torno a las 15.00 horas se perdió la pista de Estefanía González, de 42 años de edad.

Buscan a Estefanía González, desaparecida desde el viernes en Chiclana: un testigo afirma haberla visto en Málaga

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El viernes 3 de abril en torno a las 15.00 horas se perdió la pista de Estefanía González, de 42 años de edad. De pelo castaño oscuro, complexión corpulenta, mide 1,65 metros y es madre de dos hijos. En Chiclana, el nerviosismo de su familia crece. No se explican esta desaparición, que no se descarta que pueda ser voluntaria, aunque nadie conoce los posibles motivos. No obstante, la Policía Local de Chiclana, los agentes de la Guardia Civil y la asociación SOS Desaparecidos han activado una alerta y establecido un operativo de búsqueda para poder encontrar a Estefanía lo antes posible.

Ahora nuevas pistas pueden ayudar a su localización o a desvelar el misterio de su desaparición. En las últimas horas ha surgido una nueva pista que podría ser clave: una persona cercana a la hija de Estefanía asegura haberla visto ayer en Chiclana bajando de un coche blanco. Una llamada telefónica, la situaba en el mismo vehículo aunque en otra zona del pueblo, lo que le da ya mas signos de verosimilitud. Otro testigo afirmó haberla visto en Málaga, aunque la pista del coche blanco es la que da más esperanzas.

Juani, la hermana de Estefanía, aseguraba esta mañana, según desvela el Diario de Cádiz, que tenía previsto acudir al cuartel de la Guardia Civil para poner estas últimas novedades en conocimiento de las autoridades y averiguar si se había producido algún avance en la investigación.