Según la información facilitada, en la investigación se ha analizado la información volcada desde los ordenadores y teléfonos móviles de las dos menores

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Jaén ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la muerte de las dos adolescentes de 15 y 16 años, cuyos cadáveres fueron hallados en un parque de Jaén el pasado noviembre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el sobreseimiento fue decidido hace aproximadamente quince días cuando el órgano judicial recibió todas las diligencias que se han estado realizando.

El sobreseimiento fue decretado tras comprobar con el resultado de las diligencias realizadas que en el fallecimiento de las dos menores no hubo participación de terceras personas.

No hubo implicación de terceras personas en el suceso

Según la información facilitada, en la investigación se ha analizado la información volcada desde los ordenadores y teléfonos móviles de las dos menores, con todas las conversaciones registradas.

El juzgado consideró que no era necesario llevar a cabo más diligencias de investigación por lo que procedió al sobreseimiento provisional de las actuaciones.

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Los hechos se remontan a la 1:30 de la madrugada del pasado 29 de noviembre, cuando una llamada al 112 alertó de la presencia de dos jóvenes en el Parque de la Concordia, Sharit y Rosmed, de 16 y 15 años, respectivamente. Ya entonces se apuntaba a un posible suicidio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de las dos menores.

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En la primera inspección ocular no se apreciaron signos de violencia externa, aunque en aquel momento todas las líneas de investigación permanecían abiertas. La Brigada Judicial de la Policía Nacional asumió el caso, que se desarrolló bajo secreto de sumario debido a su complejidad.

El suceso provocó una profunda conmoción en la ciudad, y el Ayuntamiento de Jaén decretó tres días de luto oficial al que acudieron autoridades, vecinos y familiares de las dos víctimas.

Las dos menores estaban vinculadas al IES San Juan Bosco de la capital jiennense, donde la Delegación de Educación activó protocolos de atención psicológica para alumnado y profesorado.