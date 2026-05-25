El murdoku es un nuevo pasatiempo que arrasa en ventas y que mezcla el sudoku con el cluedo

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Los apasionados de los sudokus, llega un nuevo pasatiempo que tiene como objetivo desafiar las mentes más curiosas y que ya está arrasando en el mercado. Se trata de un nuevo género: el murdoku, un libro de acertijos y de rompecabezas que requiere de una muy buena concentración para resolver los desafíos que se plantean entre sus páginas y que está siendo todo un éxito.

El murdoku tiene que ver con la resolución de un misterio y de ponerse en la piel de un detective a la hora de resolver un caso muy difícil. El murdoku es un fenómeno que también está triunfando en redes sociales por su finalidad de resolver un crimen y con el que solo se necesita un lápiz y una goma de borrar por si hay que dar marcha atrás en los procesos que se van siguiendo.

Es el libro de no ficción más vendido del momento, siendo una combinación de los dos pasatiempos preferidos entre los aficionados, el cluedo y el sudoku. Además, dentro del propio libro hay diferentes niveles que aumentan su dificultad según se van resolviendo casos. Muchos expertos, como el psicólogo Enric Valls, han confirmado que tiene muchos beneficios para entrenar y ejercitar la mente: "En tiempos de hiperestimulación digital, es necesario volver a lo analógico, es decir, volver a aquello que te haga pensar y abstraerte".

Los beneficios de los murdokus

Una actividad muy parecida, aunque más física es el 'scape room' en el que el propio pasatiempo está en el juego que un grupo de personas tienen que resolver para poder huir de la sala: "En tiempos de tanta tecnología y de inteligencia artificial que nos hace todo, llegar aquí es todo lo contrario, tienen que dejar los teléfonos para una hora de desconexión de tú y tu cabeza", explica Diego Velasco, director de 'The Rombo Code'.

Además, el murdoku tiene muchos beneficios para nuestra mente, ya que "desarrolla habilidades como el pensamiento lógico, la deducción y la paciencia", añade Sergi Álvarez Artigot, director del editorial 'Temas Hoy'. Un nuevo pasatiempo que ya ha conseguido ser algo adictivo, pero también sano para estimular la distracción y la concentración.