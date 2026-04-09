Patricia Martínez 09 ABR 2026 - 13:02h.

Kaio Amaral cumple una condena de 20 años y seis meses por el asesinato a Samuel Luiz

El asesinato de Samuel Luiz conmocionó a España: el motivo de la paliza que acabó con su vida, sus agresores y la sentencia

Compartir







A Coruña Kaio Amaral, uno de los tres condenados por el asesinato de Samuel Luiz, ocurrido en julio de 2021, ha protagonizado recientemente una pelea en la prisión de Monterroso, donde actualmente cumple la pena de 20 años y 6 meses de prisión ratificada por el Tribunal Supremo el pasado diciembre, por un delito de asesinato y otro de robo con violencia.

El joven condenado por el asesinato a Samuel Luiz tiene actualmente un “procedimiento abierto por lesiones que se encuentra en proceso de instrucción por parte del fiscal", según ha contado "El Ideal Gallego" y ha confirmado el Tribunal de Instancia de Chantada, en Lugo. Por el momento, no hay fecha de vista prevista por este procedimiento. Pero este no sería su único enfrentamiento en la cárcel. Esta misma semana se abrió contra el reo otro procedimiento por lesiones leves, que finalmente ha sido archivado por falta de denuncia de la víctima. El archivo de esta causa es provisional, ya que el agredido aún tiene varios meses para presentar denuncia, si lo considera oportuno.

PUEDE INTERESARTE Archivan la investigación por la muerte de Haitam durante una detención policial en Torremolinos, Málaga

Hace un año, en abril de 2025, Kaio Amaral escribió desde la prisión donde cumple su condena una una carta pública respecto al asesinato de Samuel en la se presentaba así: “Soy Kaio Amaral y fui condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Samuel Luiz, un crimen que no cometí. Yo nunca toqué a Samuel, ni para coger el teléfono ni para pegarle”.

Una condena de 20 años ratificada por el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de diciembre las condenas de entre 20 y 24 años de prisión impuestas a los tres autores del asesinato a golpes de Samuel Luiz, perpetrado en la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña, reafirmando de igual forma la absolución del cuarto condenado, una decisión que había recurrido la familia del fallecido.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres menores por dar puñetazos y patadas a dos jóvenes por ser homosexuales en Vitoria, Álava

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Diego Montaña, el principal acusado del asesinato de Samuel Luiz, fue condenado a 24 años de prisión, con el agravante de discriminación sexual, ya que mientras agredía brutalmente al joven gallego gritó en voz alta: "¡Maricón!". Por otro lado, Alejandro Freire 'Yumba' pasará 20 años en prisión. ; Kaio Amaral Silva está condenado a una pena de 20 años y seis meses, a la que se le ha sumado el robo del móvil de la víctima.

Samuel Luiz fue asesinado la madrugada del 3 de julio de 2021 frente a la playa de Riazor de A Coruña, en un caso que removió a toda la sociedad por el componente de homofobia añadido a la agresión y que despertó las reacciones de apoyo al fallecido e indignación masiva.