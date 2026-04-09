El auto de archivo ratifica la decisión de la magistrada de instrucción que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones

La autopsia oficial de la muerte de Haitam en Torremolinos apunta a que murió por una reacción adversa a las drogas en un cuadro de ‘delirio agitado’

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El Tribunal de primera instancia de Torremolinos, en Málaga, ha confirmado el archivo de la causa abierta por la muerte de Haitam, de 35 años, durante una detención policial. El juzgado considera en su decisión el examen forense del Instituto de Medicina Legal que apunta a una reacción ante el consumo de drogas que derivó en una parada cardiorrespiratoria mortal.

El incidente en el que falleció el hombre ocurrió el pasado 7 de diciembre en un locutorio de la localidad malagueña después de recibir varias descargas eléctricas con pistolas táser empleadas por los agentes. El hombre, según el atestado policial, se encontraba en un estado alterado lanzando y rompiendo objetos cuando fue reducido por la Policía.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos ha confirmado el archivo de las diligencias previas incoadas a raíz de la muerte de Haitam. Esta decisión no es definitiva y ya ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Málaga.

El auto de archivo dictado el día 7 de abril confirma la decisión de la magistrada de instrucción el pasado 10 de febrero cuando acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La decisión,, sin embargo, fue recurrida por la familia del fallecido y el Juzgado ha estado a la espera de recibir el informe definitivo de autopsia del Instituto de Medicina Legal ( IML )encargado al efecto. La representación legal de los familiares del fallecido, por su parte, también había presentado un informe de la autopsia alternativo, que consta en el procedimiento.

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Un informe forense revela que Haitam murió por un infarto provocado por el consumo de drogas

La confirmación del archivo se basa en que el informe definitivo, elaborado por los forenses del IML, considera que la muerte del hombre se produjo por una causa no natural, que provocó una parada cardiorespiratoria motivada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en la causa fundamental del fallecimiento: un delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de drogas.

El auto de archivo considera que la autopsia aporta conclusiones más concluyentes, frente al resultado de la autopsia presentada por la parte, que está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima.

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El procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.