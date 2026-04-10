Un fallo en los frenos, una de las hipótesis del accidente del autobús en La Gomera

Es una de las hipótesis que se barajan, a la espera de conocer los resultados definitivos de la inspección en el lugar del siniestro

Un autobús sale de la carretera y se precipita por una ladera en La Gomera: al menos un fallecido y 27 heridos, tres de ellos graves

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Un fallo en los frenos es una de las hipótesis que se barajan en la investigación del accidente del autobús turístico ocurrido este viernes en La Gomera, que se ha saldado con uno de sus ocupantes fallecido, un turista británico de 77 años, y otros 27 heridos.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE señalan que esta es una de las hipótesis con las que se trabaja en estos momentos, a la espera de conocer los resultados definitivos de la inspección en el lugar del siniestro, y tras lo manifestado por el conductor tras el siniestro.

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El accidente ha ocurrido sobre las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando el autobús turístico de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.

El conductor, "un profesional experimentado familiarizado con la vía"

Según fuentes de los servicios de emergencias, ha fallecido un británico de 77 años, y el resto de los ocupantes y el conductor, han resultado heridos. En esa misma carretera se produjo el año pasado otro siniestro similar prácticamente en la misma zona, en el que murió una mujer de 73 años.

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El conductor del autobús accidentado este viernes es un profesional experimentado y está familiarizado con la vía en la que se produjo el siniestro, según han informado a EFE fuentes de la empresa Gomera Tours, que no ha podido contactar todavía con él. Según estas fuentes, el conductor tiene unos 50 años, y está hospitalizado.

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El grupo de turistas se había alojado en Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, y se dirigía al muelle de San Sebastián de La Gomera para tomar un ferri rumbo a Tenerife. Se trata de una ruta que "se hace prácticamente todos los días", abundan las fuentes consultadas por EFE, al igual que otras que opera la compañía en La Gomera. Ningún autobús de esta empresa había sufrido hasta la fecha un accidente de tal gravedad.