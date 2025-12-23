Redacción Andalucía 23 DIC 2025 - 21:37h.

El conductor del autobús chocó contra varios vehículos tras perder el control e invadir el carril contrario

Un niño de siete años resulta herido en Tarragona al caerle encima una farola mientras paseaba con su madre por la calle

Compartir







SevillaUn accidente múltiple entre un autobús de línea, un camión de reparto y varios vehículos deja una decena de heridos leves en Sevilla.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor del autobús urbano, de la compañía Tussam, perdió el control del vehículo colisionando contra un camión de reparto y otros turismos para, posteriormente, invadir el carril contrario y empotrarse contra la fachada de una peluquería tras golpear a los turismos aparcados en la zona.

Emergencias 112 Andalucía recibía el primer aviso informando de este aparatoso accidente a las 11:25 horas de este martes.

PUEDE INTERESARTE Investigan en Granada a un sacerdote denunciado por agresión sexual y amenazas a una mujer

Todo apunta a que el desvanecimiento del conductor habría sido el origen de este accidente múltiple ocurrido en la Avenida Luis Montoto, a la altura de la calle Juan Antonio Cavestany, de la capital hispalense.

Doce vehículos implicados

En total han sido doce los vehículos implicados en el siniestro.

Según ha confirmado Emergencias Sevilla, doce personas han resultado heridas con lesiones de carácter leve. El conductor del autobús ha sido trasladado consciente al hospital.

PUEDE INTERESARTE Detenido tras agredir a su expareja y atrincherarse en el domicilio de ella en Palencia

Abierta una investigación

Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de la Policía Local de Sevilla se ha hecho cargo del caso. Las diligencias realizadas, así como las versiones de los testigos y otras evidencias, permitirán esclarecer las circunstancias que rodean este siniestro.

El tráfico ya se ha restablecido en la zona, donde se habían habilitado desvíos provisionales.