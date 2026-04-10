Los agentes que acudieron al lugar de los hechos trataron de reanimar a la víctima sin éxito. El Grupo de Homicidios ha abierto una investigación para localizar al autor o autores de las puñaladas

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre por un posible consumo de droga alfa en una vivienda de Benetússer, Valencia

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El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre de 60 años en Burjassot (Valencia).

Los hechos se han producido a las 7 horas de este viernes, cuando agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional han acudido a la avenida Pi i Maragall de la localidad valenciana donde han hallado a un hombre tumbado en la calle. Los agentes han tratado de reanimarlo sin obtener respuesta.

El fallecido se encontraba junto a su hermano que había acudido a recogerlo para acudir a trabajar. Según las primeras inspecciones oculares la víctima había recibido dos puñaladas, al menos una de ella mortal en el pecho.

Los agentes han rastreado durante varias horas la zona en busca de pruebas que permitan localizar al autor o autores del apuñalamiento.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia para realizar la autopsia.