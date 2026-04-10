La madre y la abuela de la niña, con las que convivía en el inmueble okupado en condiciones muy precarias, han sido detenidas

Fue el padre de la menor el que denunció su sustracción después de que la Justicia le hubiese retirado a la madre la custodia por desobedecer diferentes resoluciones

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GironaAgentes de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la policía francesa, han conseguido encontrar en Lloret de Mar, Girona, a una niña de seis años que figuraba en Francia como sustraída y cuya madre había manifestado la intención de abandonar el país al serle retirada la custodia. La menor, que estaba sin escolarizar desde dicha sustracción, vivía junto a su madre y su abuela en los bajos de una vivienda okupada en condiciones muy precarias, sin luz ni agua.

Según ha explicado la policía catalana, la niña estaba desaparecida y la investigación sobre su situación y su paradero se había activado por la emisión de dos órdenes europeas de detención y entrega por parte de las autoridades francesas.

La niña de seis años, la madre y la abuela, localizadas en Lloret de Mar, Girona

Fue el padre de la menor el que denunció su sustracción después de que la Justicia le hubiese retirado a la madre la custodia por desobedecer en diversas ocasiones diferentes resoluciones e incumplir reiteradamente el régimen de visitas establecido. La progenitora, junto al a niña y la abuela, abandonaron Francia y, tal como han revelado las pesquisas policiales, se desplazaron a España. Primero llegaron a la localidad fronteriza de La Jonquer, en Girona, donde se les perdió el rastro.

Sin pistas sobre ellas, el trabajo de investigación logró sin embargo el pasado mes de marzo obtener nuevas informaciones que situaban a las tres en la localidad costera de Lloret de Mar, centrando allí la búsqueda.

Siguiendo ese rastro, agentes de la Unidad de Entorno Penitenciario de los Mossos d'Esquadra integrados en el Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos intensificaron los contactos con la policía francesa, siendo el pasado 31 de marzo cuando localizaron a la niña, la madre y la abuela en la zona de la playa de Fenals.

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La niña había estado todo el tiempo sin escolarizar y se encontraba en una vivienda okupada sin luz ni agua

Una vez confirmada la identidad de la menor y su situación de vulnerabilidad, fue puesta bajo custodia de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, que se ha hecho cargo de ella hasta su entrega a las autoridades francesas.

La madre y la abuela, con las que convivía en el inmueble okupado en condiciones muy precarias, sin suministro de luz ni de agua, han sido detenidas en cumplimiento de las órdenes judiciales internacionales.