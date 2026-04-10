Los agentes sacrificaron al animal y a otro perro que vivía en la misma casa

Declaran incompetente para ser juzgado al hombre que apuñaló a una refugiada ucraniana en un tren en EEUU

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Un hombre de 45 años ha sido arrestado después de que un bebé de tres meses muriera como consecuencia de la mordedura de un perro en Teeside, tal y como ha confirmado la policía de Cleveland.

Agentes del cuerpo acudieron el pasado jueves por la tarde al lugar de los hechos, en Hardale Drive, en Dormanstown, Redcar , donde sacrificaron al perro en la calle. Los agentes requirieron a otro perro en la vivienda, que también fue sacrificado, informa ‘Independent’.

La policía de Cleveland ha informado que la investigación sobre la muerte de la niña está en curso y que, por el momento, se considera que fue causada por la mordedura del animal. Una mujer de 31 años también sufrió una herida por la mordedura de un perro y fue trasladada al hospital. Los agentes detuvieron al hombre de 45 años, sospechoso de estar a cargo del animal peligroso y fura de control. Tras ser interrogado, se encuentra en libertad bajo fianza.

La policía pide colaboración ciudadana y solicita imágenes del incidente

La superintendente jefa Rachel Stockdale, responsable de la policía local de Cleveland, declaró: “Nuestros pensamientos siguen estando con la familia de la niña tras este trágico y angustioso incidente. Quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar que se respete su privacidad durante este difícil momento”, ha añadido.

“También hacemos un llamamiento a cualquier persona que tenga información, grabaciones de teléfonos móviles o timbres, o imágenes de cámaras de salpicadero para que se ponga en contacto con nosotros.” Del mismo modo, los agentes piden colaboración para que, aquellos que dispongan de grabaciones o imágenes de cámaras se pongan en contacto con ellos. Ninguno de los perros implicados fue considerado por un agente como perteneciente a una raza prohibida.