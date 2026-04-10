Clarence Curtis Jordan fue condenado en 1978, pero no había tenido abogado durante más de 30 años.

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El tribunal de apelaciones penales de Texas ha revocado la sentencia de muerte de Clarence Curtis Jordan, un hombre de 70 años con discapacidad intelectual, que pasó casi 50 años en el corredor de la muerte, gran parte de ese tiempo sin un abogado. Durante años parece que la cruda realidad es que le dejaron allí abandonado a su suerte.

Clarence Curtis Jordan, de 70 años, fue condenado por primera vez en 1978 por el asesinato de Joe L. Williams, un tendero de Houston de 40 años. Jordan tuvo un nuevo abogado en 2024, cuando se supo que existían numerosas apelaciones penales retrasadas en el condado de Harris, algunas de las cuales llevaban más de una década sin resolverse. Esta revelación se produjo en medio de un esfuerzo del condado por reducir la acumulación de casos en sus tribunales penales.

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Tras nuevas gestiones legales, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas anuló la sentencia de muerte de Jordan en un fallo emitido este jueves. El tribunal también devolvió el caso al condado de Harris para un nuevo proceso de determinación de la pena.

Ben Wolff, abogado de Jordan y director de la Oficina de Órdenes Judiciales y de Pena Capital, expresó que su oficina está agradecida por el resultado. Sin embargo, el caso también revela "una preocupante realidad" del sistema de justicia penal: que las personas que más necesitan ayuda a menudo son "olvidadas o marginadas", afirmó en un comunicado.

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“Es un caso realmente triste”, declaró Wolff a The Texas Tribune. “Lleva en el corredor de la muerte prácticamente el mismo tiempo que yo tengo de vida”.

Jordan es una persona incompetente con daño cerebral y un coeficiente intelectual que ha sido evaluado en puntuaciones de 56 y 60. Le fue diagnosticada esquizofrenia, retraso mental y disfunción cerebral orgánica.

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La Fiscalía del Condado de Harris declaró el jueves que la anulación de la sentencia de muerte de Jordan es "un ejemplo de justicia", al tiempo que añadió que su condena se mantiene. "Este resultado no disminuye el daño causado a la familia y amigos de Joe Williams". decía el comunicado de la fiscalía. "Cuando una vida está en juego, debemos acatar la ley y garantizar que el proceso sea justo". La fiscalía del distrito declaró el viernes que no solicitará un nuevo procedimiento de sentencia.