Elena Moral 10 ABR 2026 - 21:51h.

El joven, de 23 años, estaba siendo tratado de un trastorno mental y sufre un alto grado de discapacidad.

Los jóvenes de Villanueva de la Cañada confiesan que el presunto asesino "siempre iba solo", "no era violento" e intentó invitar a un menor a su casa

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Acuchilló en el cuello, tórax y la espalda a David, huyó y fue encontrado con su madre ensangrentado y aturdido. Julio, de 23 años, acababa de sumir en la tragedia a una familia, a todo un municipio de Villanueva de la Cañada y a su propia familia.

Julio, un joven con trastornos mentales - estaba siendo tratado en el Hospital de Móstoles- sufre un alto grado de discapacidad, había acabado con la vida de David, un pequeño de 11 años, al que apuñalaba en el cuello, el tórax y en la espalda.

El menor, según las primeras pesquisas de la investigación, se encontraba en una clase de inglés cuando, al levantarse para ir a los baños, fue abordado allí por su agresor. Cuando llegaron los servicios de emergencia el pequeño David entró en parada cardiorrespiratoria. Julio se encuentra ahora en el Hospital de Móstoles custodiado por agentes.

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Nadie se explica aún lo sucedido. Julio, con su pelo largo y sus andares raros, no era considerado una persona violenta. Un perfil del asesino que están analizando desde Guardia Civil para saber qué pudo provocar el cruel ataque al chico: "Investigan si hubo encontronazos previos entre los dos o si se trata de un episodio aislado". También si existía una especial obsesión de Julio por el pequeño David.

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Un estudiante confiesa que el presunto asesino contactaba habitualmente con más menores e incluso les invitaba a estar a solas en su domicilio: "A mí, intentó que fuese a su casa, que fuese su mejor amigo, pero a mí me daba muy mal rollo...". Julio, parece, se encontraba extremedamente solo.

El padre del pequeño asesinado se derrumbó en el minuto de silencio del pueblo

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El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha querido rendir un homenaje al pequeño fallecido guardando un minuto de silencio en el que su padre ha estado en mitad de todos los presentes. El padre del menor estaba visiblemente afectado, especialmente en los aplausos que han dado todos los vecinos al finalizar el minuto de silencio. No pudo contener sus lágrimas y sin saber hacia dónde mirar, se derrumbaba recordando a su hijo. Una de las vecinas acudió rápidamente a consolarle mientras él permanecía en shock.

Los investigadores encuentran notas del presunto asesino: "No quiero ser un estorbo"

Los investigadores han hallado una serie de notas escritas por el autor en el que se leen frases como "no quiero ser un estorbo". Un perfil del asesino que están analizando desde Guardia Civil para saber qué pudo provocar el cruel ataque al chico: "Investigan si hubo encontronazos previos entre los dos o si se trata de un episodio aislado".

Los agentes han revisado palmo a palmo las inmediaciones del Centro Cultural, Buscan el arma homicida, un cuchillo con el que el agresor asestó varias puñaladas a David.