Investigan el hallazgo de dos cadáveres en playas de Formentera que podrían ser de migrantes

En lo que va de año han sido localizados al menos ocho, diez con estos dos

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de dos cadáveres hallados en las playas de Formentera.

Según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, el primer cuerpo sin vida fue localizado sobre las 20:00 horas del pasado viernes en la zona de Cala Pou d'en Miquel Pere.

Este domingo, a las 09:45 horas, otro cadáver fue localizado en la playa de Es Pujols y, tras el levantamiento del mismo, fue trasladado por los servicios funerarios.

Por el momento se desconoce si ambos cadáveres son de migrantes que perdieron la vida tratando de llegar a Baleares en patera, aunque es un fenómeno que se ha convertido en regular.

En lo que va de año han sido localizados al menos ocho, diez con estos dos, en el conjunto del archipiélago y en 2025 fueron más de medio centenar.