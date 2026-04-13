Julio, el joven de 23 años que acabó con la vida del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, está siendo evaluado en la prisión de Navalcarnero

La madre del asesino de Villanueva de la Cañada, tratado de un trastorno mental, lo encontró ensangrentado y aturdido

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Una jueza de Móstoles ordenó este domingo el ingreso en prisión provisional para el joven de 23 años acusado de matar al niño de 11 años en Villanueva de la Cañada. El detenido se negó a prestar declaración y no ha confirmado dónde está el arma con la que mató al menor. Las autoridades a cargo del caso siguen buscándola mientras el presunto asesino está siendo evaluado.

El reportero Juan Tejón, desde el cementerio municipal de Villanueva de la Cañada, afirma que el detenido lleva dos días en prisión, "donde están analizando su estado mental para ver si mató a David en un estado consciente o si lo hizo por un brote psicótico": "Mientras, en el tanatorio del municipio, la familia vela por el cuerpo del niño que será enterrado este martes a las 12:00 de la mañana".

Julio, un joven con trastornos mentales, estaba siendo tratado en el Hospital de Móstoles, sufre un alto grado de discapacidad, había acabado con la vida de David, un pequeño de 11 años, al que apuñalaba en el cuello, el tórax y en la espalda. Nadie se explica aún lo sucedido. Julio, con su pelo largo y sus andares raros, no era considerado una persona violenta.

La Guardia Civil analiza su perfil

Un perfil del asesino que están analizando desde Guardia Civil para saber qué pudo provocar el cruel ataque al chico: "Investigan si hubo encontronazos previos entre los dos o si se trata de un episodio aislado". También si existía una especial obsesión de Julio por el pequeño David.

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Los investigadores han hallado una serie de notas escritas por el autor en el que se leen frases como "no quiero ser un estorbo". Un perfil del asesino que están analizando desde Guardia Civil para saber qué pudo provocar el cruel ataque al chico: "Investigan si hubo encontronazos previos entre los dos o si se trata de un episodio aislado".

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Los agentes han revisado palmo a palmo las inmediaciones del Centro Cultural, buscan el arma homicida, un cuchillo con el que el agresor asestó varias puñaladas a David.