Los dos imputados abandonaron por unas horas sus respectivos centros penitenciaros para comparecer ante el juez

La Fiscalía pide que se interrogue a todos los médicos que atendieron al bebé maltratado por sus padres en Barcelona

Compartir







Los padres del bebé presuntamente maltratado por ellos mismos en Barcelona salieron de prisión el lunes y abandonaron durante unas horas los centros penitenciarios en los que permanecen por orden de un juez desde el pasado 20 de marzo.

Tal y como informa ‘El Periódico’, ambos comparecieron ante el juez del Tribunal de Instancia de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de la Ciudad Condal para estar presentes en la declaración de la testigo que alertó de la agresividad del padre del bebé.

PUEDE INTERESARTE Detenidos unos padres por presunta agresión sexual y maltrato a su hijo de un mes de edad en Barcelona

Los dos imputados fueron conducidos por la policía y posteriormente regresaron a prisión. El padre y la madre del bebé comparecieron en el interrogatorio de forma presencial, ya que esa declaración se realizó como prueba preconstituida. Los abogados se conectaron por videoconferencia, detalla el citado medio.

La actitud agresiva del padre con el niño

La mujer que advirtió de la agresividad del padre se ratificó en lo que ya había relatado al personal sanitario del Hospital Vall d’Hebron el 18 de marzo, momentos antes de que los padres fueran detenidos por los Mossos d’Esquadra. El menor permanecía en el hospital desde dos días antes, el 16 de marzo, después de que el Hospital Sant Pau lo derivara ante la sospecha de un posible caso de maltrato.

PUEDE INTERESARTE Una forense y una pediatra apuntan que los hematomas del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona son incompatibles con la colocación de una sonda

La mujer aseguró que vio cómo el progenitor daba el biberón al niño de forma violenta, “a lo bestia”, y también cómo le tapaba la boca mientras lloraba, algo que le llevó a confrontar al varón, al que reprochó su actitud. “No por tapar la boca del bebé va a llorar menos”, le habría dicho, según el citado medio, que refiere que la testigo avisó entonces a una enfermera que, a su vez, informó al pediatra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el informe de Vall d’Hebron recogido por ‘El Periódico’, ningún profesional sanitario había advertido de un comportamiento inadecuado de los progenitores. Sin embargo, cuando el equipo médico informó a los padres de las lesiones que presentaba el pequeño, la madre se mostró muy angustiada, sin poder explicar los motivos por los que se habían producido dichas heridas, al tiempo que el padre no decía nada.

La defensa de los progenitores se basa en que las heridas que presenta el niño son compatibles con una enfermedad congénita. Al bebé se le siguen practicando pruebas genéticas, aunque los profesionales ya descartaron que sufriera una enfermedad rara.