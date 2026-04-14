Alberto Rosa 14 ABR 2026 - 19:40h.

Los investigadores tienen sobre la mesa varios elementos con los que poder comprobar si Esther López estuvo en el zulo antes de su muerte

La Guardia Civil encuentra ferralla, dos garrafas y maderas flotando en el zulo en el que podrían haber encerrado a Esther López

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La investigación por el caso de Esther López, la joven encontrada muerta en Traspinedo, Valladolid, el 5 de febrero de 2022 en una cuneta, continúa su curso. El hallazgo de un zulo en la casa en la que vivía Óscar Sanz, el principal sospechoso de su asesinato, ha dado un giro al caso y los investigadores tratan de averiguar si Esther pudo haber agonizado en ese sótano desconocido hasta ahora.

Los investigadores tienen sobre la mesa varios elementos con los que poder comprobar si, efectivamente, Óscar tuvo a la joven en ese zulo que la defensa asegura que era “una bodega” que “llevaba cerrada años”.

El periodista Alfonso Egea ha detallado en el programa ‘El Tiempo Justo’ algunos de los datos que pueden resultar clave en la investigación. Uno de ellos es el hallazgo de piedras junto al cuerpo de Esther López en la cuneta de la carretera. “Estas piedras no tienen ningún tipo de compatibilidad con las que había en la cuneta. El cuerpo de Esther las trajo de otro lugar. Habrá que averiguar si ese zulo contiene piedras que tengan equivalencia con estas”, señala Egea.

Además, hay otros elementos clave como el hongo que se halló debajo del pantalón de Esther. "Para que el hongo crezca necesita un lugar muy húmedo, oscuro y en el que no haya mucho aire fresco. Hay que averiguar si el hongo que tenía la ropa de Esther coincide con el zulo que van a abrir los investigadores”, añade el periodista de sucesos.

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Hay un último elemento que ha sobrevolado la investigación del caso desde el principio. Se trata de la pintura azul que se encontró en la ropa que llevaba la víctima, a la que nunca se ha encontrado procedencia ni equivalencia. “Hay que ver si dentro de ese zulo hay algo de color azul que pudiera manchar la ropa de Esther López”, sentencia Alfonso Egea. Todo esto, para sostener la acusación particular de la familia de Esther López y de la Fiscalía, que pide 18 años a Óscar por el asesinato con alevosía de la joven en 2022.