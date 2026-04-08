Una testigo afirma que vio cómo el progenitor daba el biberón al niño de forma violenta, “a lo bestia”, y también cómo le tapaba la boca mientras lloraba

Una forense y una pediatra apuntan que los hematomas del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona son incompatibles con la colocación de una sonda

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La investigación sobre el caso del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona continúa. Los progenitores, en prisión desde que fuesen detenidos el pasado 18 de marzo y tras una orden de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de la Ciudad Condal, siguen negando los hechos. Frente a las acusaciones de maltrato continuado y las afirmaciones que apuntan a que el pequeño presentaba heridas compatibles con una agresión sexual, los progenitores insisten en que sus lesiones son compatibles con una enfermedad congénita.

De 42 y 43 años, ambos insisten en su inocencia y reclaman la salida de la cárcel, rechazada hasta el momento por el juez, que desestimó los últimos recursos que presentó su defensa, manteniendo la prisión ante la gravedad de los hechos denunciados, los cuales fueron conocidos después de que el Hospital Vall d’Hebron, al ingresar el bebé en el centro el pasado 16 de marzo, activase el protocolo y diese aviso a las autoridades al apreciar en el niño graves lesiones, algunas compatibles con una agresión sexual.

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Una testigo afirma que el padre del bebé fue agresivo con el bebé

Mientras los Mossos d’Esquadra continúan con sus pesquisas para esclarecer las circunstancias que rodean al caso, en las diligencias efectuadas constaría que una testigo también alertó en un Centro de Atención Primaria de la agresividad que el padre del bebé estaba manifestando con él.

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Según recoge ElPeriódico, esta última afirma que vio cómo el progenitor daba el biberón al niño de forma violenta, “a lo bestia”, y también cómo le tapaba la boca mientras lloraba, algo que le llevó a confrontar al varón, al que reprochó su actitud. “No por tapar la boca del bebé va a llorar menos”, le habría dicho, según el citado medio, que refiere que la testigo avisó entonces a una enfermera que, a su vez, informó al pediatra.

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El bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona ha salido de la UCI

Entre las últimas novedades del caso, lo que se ha conocido es que afortunadamente el bebé ha salido de la UCI del Hospital Vall d’Hebron tras pasar tres semanas ingresado.

Allí llegó con solo seis semanas de vida y graves heridas: tenía fracturas y lesiones muy graves derivadas de un presunto maltrato habitual que, según temen los sanitarios, le puede dejar “secuelas físicas y neurológicas de por vida”, aunque su estado ha mejorado.

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Tras detectarse el caso y ser denunciado por el citado hospital barcelonés, el pequeño quedó bajo la tutela de la Generalitat, tras activar la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM).

El pequeño estuvo en otros centros antes de ingresar en el Hospital Vall d'Hebron

Antes de ingresar en el Vall d’Hebron, el bebé había estado previamente en otros centros. Por eso, la Fiscalía pidió recientemente investigar su paso por esos otros hospitales, recabando declaraciones de los distintos sanitarios que le atendieron y vieron su estado.

El menor, nacido el 3 de febrero, fue llevado primero el 1 de marzo al Hospital del Mar por un episodio de tos y vómito. Allí, los sanitarios le colocaron una bolsa de orina en la parte superior de la pierna izquierda para realizarle posteriormente un estudio bacteriológico. Por su parte, sanitarios que le trataron después en el Hospital Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor y Sant Pau, donde estuvo dos veces, creyeron a los padres del bebé y atribuyeron sus hematomas en la zona genital a esa bolsa de orina. Sin embargo, de ello discrepan tanto una forense como una pediatra del Vall d’Hebron, que ante el juez han declarado que dichos hematomas son incompatibles con la colocación de una sonda.

En todo ello continúan indagando los Mossos, así como el Departamento de Salud catalán.