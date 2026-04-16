La mujer, identificada como María Trinidad Suardíaz, desapareció junto a su bebé después de haber presentado una denuncia por maltrato

La desaparición de María Trinidad y su bebé en 1987 no quedará en el olvido

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El Juzgado de instrucción número 4 de Gijón ha archivado provisionalmente la causa abierta por la desaparición de una madre y su bebé en la provincia de León en 1987, y después de la infructuosa búsqueda de sus cuerpos que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en la balsa de agua de la antigua mina asturiana de Berbés.

Tras todo este tiempo sin resultados, la magistrada ha decidido así el sobreseimiento de forma provisional ante la falta de avances en la investigación, si bien se podría reabrir el caso si surgiesen nuevos indicios que arrojasen alguna pista sobre lo ocurrido con la mujer, identificada como María Trinidad Suardíaz y su hija.

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El caso de Maritrini y su hija, archivado tras una investigación infructuosa sobre la desaparición

El caso había sido reabierto hace un año por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Gijón después de que la Policía Nacional encontrara una nueva línea de investigación centrada en la balsa de agua de la antigua mina de Berbés, en la franja costera del concejo asturiano de Ribadesella, ya que un vecino de la zona había asegurado que el marido de la mujer y padre de la pequeña de trece meses había arrojado dos vehículos desde un barranco tras la desaparición.

Sin embargo, y siguiendo ese hilo, la búsqueda realizada la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la que se drenó la balsa para facilitar el acceso a la zona en la que se tenía constancia de la presencia de algún vehículo sumergido, determinó que allí no había restos humanos.

De ese modo, se cerraba otra vía que levantó expectación ante la posibilidad de revelar alguna pista sobre lo ocurrido con María Trinidad Suardíaz, de origen asturiano, y su bebé, tras desaparecer en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, donde residía la familia, tras haber efectuado una denuncia por maltrato.

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A partir de ese momento, nada más se supo de madre e hija. Pese a los distintos intentos por tratar de localizarlas, los cuales llevaron a examinar las residencias en propiedad del hombre, una en Matadeón de los Oteros, en 2017, y otra en la de Berbes, en 2018, no se obtuvo ni se ha obtenido hasta ahora ningún resultado concluyente.

Por todo ello, con la investigación bloqueada, y tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) citadas por EFE, la jueza del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón archiva ahora provisionalmente el caso.