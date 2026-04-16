Gonzalo Barquilla 16 ABR 2026 - 14:19h.

Rodolfo Sancho se defiende tras el juicio por vejaciones a Silvia Bronchalo y reduce el caso a un consejo a su exmujer por WhatsApp

La vida actual Rodolfo Sancho: su regreso al cine, enfrentado con su exmujer y alejado de su hijo Daniel, preso en Tailandia

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Este jueves ha tenido lugar en los juzgados de Alcobendas el juicio que ha enfrentado a Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho por un presunto delito de vejaciones continuadas, en un conflicto que se arrastra desde hace más de dos años y que se enmarca en la crisis familiar surgida tras el caso de su hijo en Tailandia.

La denuncia fue interpuesta por Bronchalo en febrero de 2024, apenas unos meses antes del inicio del juicio contra Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta, en un momento especialmente delicado marcado por discrepancias entre ambos sobre la estrategia de defensa y la elección de abogados. Según la denunciante, esas diferencias derivaron en el envío de mensajes con insultos y descalificaciones personales por parte del actor, lo que motivó la vía judicial.

Aunque el caso fue archivado inicialmente por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alcobendas en 2024, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente en 2025 el recurso presentado por Bronchalo, ordenando la reapertura al apreciar indicios de un posible delito leve de vejaciones, lo que ha desembocado en la vista oral celebrada este 16 de abril de 2026. Tras la sesión de este jueves, Rodolfo Sancho ha reconocido que en un mensaje sugirió a su expareja que podría padecer "bipolaridad", aunque ha defendido que lo hizo a modo de consejo aludiendo a la existencia de tratamiento. Además, ha sostenido que Bronchalo faltó a la verdad al asegurar que aportaría nuevos mensajes ofensivos que finalmente no presentó, y ha insistido en que trató de modificar su versión de los hechos, confiando en que la resolución le sea favorable. Por su parte, Silvia Bronchalo ha subrayado antes de la sesión que su hijo les habría pedido desde prisión poner fin al conflicto, en un intento de rebajar la tensión entre ambos.

Las palabras de Rodolfo Sancho

Estas han sido las palabras del actor a su salida del juicio. "Después de haber sido acusado de violencia de género, de maltrato psicológico continuado, de violencia vicaria, lo cual es ridículo (mi hijo tiene 30 años), y de vejaciones, resulta que hoy estoy aquí única y exclusivamente por un mensaje de WhatsApp que es considerado, como muchísimo, ya veremos, una falta leve, y ese mensaje dice así: 'Esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tienes tratamiento'. Hace ya dos años y pico, la señora Bronchalo se presentó en comisaría para poner una denuncia contra mi persona por unos supuestos mensajes vejatorios. La señora Bronchalo aportó en ese momento el mensaje que estamos tratando aquí hoy, el de la bipolaridad, y dijo que también tenía otros mensajes que eran 'pirada', 'pueblo llano', 'no hablas inglés', 'eres incapaz', pero que no los iba a aportar en ese momento porque los tenía en otro terminal, en otro teléfono, y dijo que los aportaría más adelante", ha indicado Rodolfo Sancho.

"Cuando llegó el momento de aportar esos otros mensajes, oh, sorpresa, en realidad esos mensajes no existían. No los tenía, y no los tenía por un sencillo motivo: porque yo jamás he escrito esas palabras. En lo que yo entiendo que fue una huida hacia delante, la señora Bronchalo se inventa que, en realidad (cambia el relato completamente), esas palabras se las dije yo en una conversación telefónica y que casualmente una amiga suya escuchó esa conversación, porque ella estaba hablando con el altavoz puesto. Bien, no sé si os acordáis, y si no lo recuerdo yo, este caso en primera instancia fue archivado en su totalidad. La jueza no entendió que había ninguna clase de delito por mi parte", ha continuado el intérprete.

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"La señora Bronchalo llevó a esta amiga suya como testigo al juicio y en el auto dice más o menos estas palabras: 'El testimonio de la señora Bronchalo y su amiga están llenos de contradicciones y son poco creíbles'. En otras palabras, la jueza no se creyó la historia que estaban contando. En otras palabras, creyó que era mentira. Entonces, yo creo que llegado este punto, después de aguantar dos años esto, la pregunta que deberíais haceros es por qué la señora Bronchalo fue a comisaría y mintió sobre unos mensajes de WhatsApp que no tenía y por qué posteriormente mintió delante de la jueza, cosa que, dicho de paso, es un delito muy grave de falso testimonio", ha añadido el actor.

"Ahora voy a comentar el mensaje de hoy. Defiendo y defenderé siempre que, a pesar de ser en una conversación acalorada, este mensaje es claramente un consejo, y por eso el mensaje acaba con 'y tiene tratamiento'. Si yo hubiese querido vejar a la señora Bronchalo, hubiese dicho algo mucho más soez, como eres una 'loca de mierda'. Incluso si yo hubiese dicho 'eres una maldita bipolar', sería un insulto y yo entendería que es un insulto. Pero cuando tú empiezas una frase diciendo 'esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo sí te lo voy a decir, tienes bipolaridad' y sobre todo, 'y tiene tratamiento', estás animando a esa persona, obviamente, a recibir tratamiento. Esto es como si le dices a un amigo, 'oye, mira, eres alcohólico y tiene tratamiento', o le dices a un amigo, 'oye, mira, tío, estás obeso, es malo para tu salud y necesitas un nutricionista'. Defiendo y defenderé siempre que es obviamente un consejo, a pesar de ser en una conversación acalorada", ha concluido.