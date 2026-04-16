La Policía Nacional trabaja en una investigación “para el total esclarecimiento” de lo ocurrido en el colegio pacense San José de Calasanz

“No sé sabe cómo ha podido pasar”, han dicho inicialmente las autoridades en relación a si podría tratarse de una bala perdida

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BadajozUna niña ha resultado herida de bala cuando se encontraba en el patio de su colegio en Badajoz por circunstancias que las autoridades están investigando. Los hechos han tenido lugar en el centro educativo San José de Calasanz, en la barriada pacense de Antonio Domínguez.

"Se desconoce el origen del presunto proyectil", ha señalado la Policía Nacional, que trabaja en una investigación “para el total esclarecimiento” de lo ocurrido.

La niña ha resultado herida de bala en una pierna y evoluciona favorablemente

“No sé sabe cómo ha podido pasar”, han señalado las autoridades ante la cuestión de si todo podría haberse debido a una bala perdida, por lo que buscan cualquier pista que ayude a determinar cómo ha sucedido todo.

La niña, de 13 años, según informa el medio La Crónica de Badajoz, ha resultado herida en una pierna y afortunadamente está en estado “favorable” tras haber sido atendida por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

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El proyectil la ha alcanzado cuando se encontraba realizando una actividad extraescolar de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) en el patio del colegio. El resto de los niños, inicialmente y según el citado medio, pensaban que podía haber sido un petardo o una pequeña explosión.

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Tras ser atendida en primer lugar allí, fue trasladada a un centro hospitalario, tras lo cual ha arrancado la investigación policial para tratar de determinar qué es lo que ha sucedido.

Desconcierto ante lo ocurrido en el patio del colegio de Badajoz

Por el momento, una de las hipótesis apunta a que la bala no iba dirigida a la niña y podría haberla alcanzado “de rebote”, según testimonios citados por La Crónica de Badajoz, si bien la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, al ser preguntada por lo ocurrido, ha evitado entrar en detalles, subrayando que es un tema "delicado" al tratarse de una menor y que ha sido atendida en el SES, tras lo que ha rehusado ofrecer más datos.

"Ha sido atendida en el Servicio Extremeño de Salud, su estado es favorable pero no vamos a dar más datos, es una menor y hay que protegerla", ha dicho.