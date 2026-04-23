Detenidos tres hombres en Menorca por una brutal agresión con disparos de perdigones y amenazas con perros peligrosos

Suspenden el juicio del ‘pique mortal de la M-30’ y dictan una orden de búsqueda internacional contra Francisco M., fugado cuando se le juzgaba

Compartir







La Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, ha detenido a tres personas, entre ellas un padre y su hijo, por agredir brutalmente a un hombre, dispararle en la cara con una pistola de perdigones y amenazarle con perros de raza peligrosa.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo al lunes, cuando varias patrullas acudieron a un local de ocio tras recibir el aviso de una agresión. Los agentes localizaron a la víctima en el interior de un vehículo, con el rostro ensangrentado y varios perdigones incrustados en la cara, además de heridas abiertas.

PUEDE INTERESARTE Absuelto un acusado de agredir sexualmente a una amiga ebria en Ourense al no poder probar la falta de consentimiento

Disparo y agresión en grupo

Según relató el joven, la agresión comenzó tras una discusión dentro del local con uno de los detenidos, quien le acusaba de haberle robado medicación, la disputa continuó en el exterior, donde el agresor sacó un arma y disparó hasta cinco veces contra la cara de la víctima.

Posteriormente, el padre del agresor y un tercer implicado se sumaron a la agresión, propinándole golpes con un objeto metálico, patadas y puñetazos. Además, los atacantes llevaban perros potencialmente peligrosos que intentaron morderle.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional busca a los autores de un tiroteo en Badajoz: hay al menos cuatro implicados a la fuga

Detenciones y nuevos delitos

Una patrulla logró localizar a los sospechosos en las inmediaciones y proceder a su detención, pese a que negaron los hechos. Ambos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante la intervención, los agentes comprobaron que el hijo tenía una orden de alejamiento respecto a su padre, por lo que también fue detenido por quebrantamiento. Además, mostró una actitud violenta, profiriendo amenazas contra los policías, causando daños en el vehículo policial y agrediendo a uno de los agentes, al que provocó una lesión en el hombro.

La investigación permitió posteriormente identificar y detener a un tercer implicado, acusado de un delito de lesiones, con lo que se da por desarticulado el grupo responsable de la agresión.