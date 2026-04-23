La magistrada ha acordado ampliar la orden de detención de nacional a internacional ante las "sospechas" de que Francisco M.S. haya salido del país

Sin rastro de Francisco M., en busca y captura al fugarse cuando se le juzgaba por matar a un médico en el ‘pique mortal’ de la M-30’

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Suspendido el juicio por el llamado ‘pique mortal de la M-30’. Rosa Qiuntana, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, lo ha acordado así junto a la disolución del jurado popular que juzgaba los hechos después de que uno de los dos implicados en la causa, identificado como Francisco M.S., se diese a la fuga en pleno proceso y aprovechando un receso de varios días en la vista.

Tras más de 10 días en paradero desconocido, la magistrada se ha visto obligada a tomar esa decisión ante la incapacidad de localizar al acusado, de 38 años y natural de Loeches, al que buscan agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Policía Local, y contra el que ha interpuesto ahora una orden de detención internacional.

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Francisco M.S., fugado en pleno juicio por matar a un médico en el pique mortal de la M-30

Francisco M.S. lleva en busca y captura desde el pasado día 15. Tras emitirse primero la orden de detención nacional, ahora se ha extendido concretamente al ámbito internacional al existir “sospechas” de que el fugado “puede haber abandonado el territorio español”.

Su huida de la Justicia fue constatada después de que no se presentase a una de las sesiones del juicio con jurado popular que se realiza en la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en el marco de ese denominado ‘pique mortal’ de la M-30, contextualizado en el 25 julio de 2021.

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Aquel día, a alrededor de las 11:30 horas, Francisco M.S. se enzarzó con otro vehículo en un pique en el que llegó a circular a más de 170 kilómetros por un tramo limitado a 70 y pese a que el coche estaba a nombre de su hermana y circulaba acompañado de su pareja. Fue entonces, en ese instante, cuando sucedió todo: ambos vehículos colisionaron y provocaron un choque en cadena en el que un tercero, un médico, padre de un hijo y con otro en camino, acabó muriendo.

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Facultativo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, regresaba de trabajar cuando fue alcanzado en el siniestro provocado por ese lamentable y fatal pique en pleno túnel de la M-30.

El médico murió como consecuencia del impacto en lo que la Fiscalía rechaza limitar a un accidente. Subraya, en ese sentido, la conducta “absolutamente temeraria” mantenida por los implicados en el pique mortal, razón por la cual pide para ellos 15 años de prisión por homicidio, conducción temeraria y lesiones, mientras la acusación particular, ejercida por la familia del médico, contempla ahora ampliar la petición de la pena para Francisco M. ante su fuga, que ya ha ocasionado, de hecho, la suspensión del juicio.