Airam Concepción tiene 20 años y un trastorno del espectro autista con altas capacidades por lo que preocupa su desaparición desde el pasado mes de febrero

La familia de Airam Concepción, el joven con autismo desaparecido en La Palma, mantiene la esperanza de encontrarlo con vida: "Confío en ti"

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Unidades especializadas en tareas subacuáticas de la Guardia Civil han retomado las labores de búsqueda de Airam Concepción, desaparecido hace 60 días, en la isla de La Palma, incorporando vehículos de propulsión subacuático (VPS), más conocidos como ‘torpedos subacuáticos’. Los buzos de los GEAS buscan ahora en zonas rocosas de difícil acceso cerca de donde desapareció.

El dispositivo se ha concentrado en el entorno de la playa del Pósito, en el municipio de Mazo, una zona considerada estratégica por la influencia de las corrientes que discurren de norte a sur. Según los especialistas, este tramo del litoral actúa como un área natural de depósito de restos marinos, lo que lo convierte en un punto prioritario para intentar localizar cualquier indicio relacionado con el joven.

Intensa búsqueda de pistas que permitan localizar a Airam

Según informa Diario de Avisos citando fuentes de Televisión Canarias, las labores de rastreo se centran en inspecciones minuciosas de huecos, grietas y formaciones rocosas que podrían haber acumulado objetos arrastrados por el oleaje desde el día de la desaparición.

La búsqueda se reanuda cuando se cumplen ya más de 60 días desde que se perdió el rastro de Airam. El joven fue visto por última vez en Los Cancajos, coincidiendo con la celebración de Los Indianos. Su desaparición activó un amplio dispositivo que, desde el primer momento, se centró en la zona de la costa oeste de la isla, tras el hallazgo de dos elementos clave como fueron su mochila y sus pantalones, localizados en distintos puntos de la costa.

Estos hallazgos delimitaron el perímetro inicial de búsqueda y orientaron la investigación hacia el mar, reforzada además por la última señal registrada por su teléfono móvil, emitida también en la zona costera de Los Cancajos.

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Desde entonces, el operativo ha abarcado varios kilómetros hacia el norte y el sur del punto donde aparecieron sus pertenencias, combinando rastreos por tierra, mar y aire. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de trabajo, aunque el foco principal sigue siendo la zona de costa, donde las condiciones del océano han dificultado durante semanas la continuidad de las inmersiones.

Airam Concepción, de 20 años, es un joven palmero con trastorno del espectro autista y altas capacidades. Su desaparición el pasado mes de febrero movilizó a decenas de efectivos, voluntarios y cuerpos de emergencia. La última vez que se tuvo constancia de su presencia fue en las inmediaciones de Los Cancajos, y desde entonces no se ha encontrado ningún rastro concluyente más allá de sus pertenencias.