Un hombre investigado por agresión sexual a dos menores en Almería queda en libertad provisional con medidas cautelares

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La magistrada de la Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado este viernes la puesta en libertad provisional de un hombre detenido por la Guardia Civil por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual sobre menores de edad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el investigado, que ya ha declarado ante la magistrada, deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial.

Además, se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido salir del territorio nacional y no podrá acercarse a menos de 500 metros de las presuntas víctimas.

Investigación en curso

La causa se instruye por delitos de agresión sexual a menores de 16 años, en concreto a una niña y un niño vecinos de Almería. Será el Decanato de los juzgados el que determine qué órgano judicial continuará con la investigación.

Según fuentes cercanas al caso, el investigado ejercía como terapeuta y ambas víctimas acudían a sus sesiones de “coaching”. Al parecer, habría realizado tocamientos a uno de los menores e intentado hacerlo con la otra víctima, aunque sin llegar a conseguirlo.

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Los delitos de agresión sexual a menores de 16 años están considerados entre los más graves en el Código Penal, con penas elevadas y un especial enfoque en la protección de las víctimas, especialmente cuando existe una relación de confianza o autoridad, como podría ser el caso de un tera