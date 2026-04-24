"La cornada ha rozado la vena y la arteria en una extensión de 10-15 centímetros", ha señalado Octavio Mulet, cirujano en la enfermería de la Maestranza

Roca Rey llegó a cortar dos orejas, que le fueron llevadas hasta la enfermería tras su grave cogida en la plaza de la Maestranza

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SevillaOctavio Mulet, el cirujano de la Real Maestranza de Sevilla, se ha pronunciado sobre el estado de salud del torero Andrés Roca Rey, quien durante la faena de ayer, jueves 23 de abril, en la emblemática plaza andaluza, sufrió una grave cogida cuando el quinto toro con el que lidiaba le alcanzó en su muslo derecho, levantándolo en el aire durante varios segundos y provocándole una herida con una trayectoria total de 35 centímetros que le causó un “destrozo muscular importante”.

“Tiene dos trayectorias profundas e incluso una tercera pequeña”, ha señalado Mulet, quien ya el lunes tuvo que abordar también otra operación de urgencia después de que fuese el diestro Morante de la Puebla el que tuvo que ser trasladado de inmediato a su enfermería.

El estado de salud de Roca Rey y la evaluación del cirujano Octavio Mulet tras la cogida

En declaraciones recogidas por el diario taurino Mundotoro, el cirujano ha apuntado que el diestro sufrió “una cornada muy grande en el muso derecho”, destacando que pese al destrozo muscular que le ocasionó, el torero peruano de 29 años “ha tenido suerte, porque no hay lesiones vasculares importantes”. No obstante, eso sí, incide en que “el alcance es muy grave”.

“Ha sido una cornada de 35 centímetros con dos trayectorias", ha detallado, precisando que son muy profundas y que presenta “incluso una tercera pequeña”.

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Por todo ello, explica que “la recuperación de la musculatura es lo que va a marcar los tiempos de la recuperación”.

“Dentro del infortunio, ha tenido muchísima suerte. La cornada ha rozado la vena y la arteria en una extensión de 10-15 centímetros", ha afirmado después de haberle intervenido en la enfermería de la plaza de la Maestranza, tras lo cual ha sido trasladado al Hospital Viamed Santa Elena de Sevilla, donde también ingresó Morante de la Puebla tras la cornada del 20 de abril en el mismo recinto y en plena Feria de Sevilla.

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El parte médico de Roca Rey tras la grave cogida en la plaza de la Maestranza

Ya en el primer parte médico sobre la situación de Roca Rey y su estado de salud se informaba de un “pronóstico muy grave” del torero tras la grave cogida, que hizo contener la respiración a todo el tendido, con la presencia de su novia Tana Rivera también en la plaza como testigo.

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En el citado parte, concretamente, se refería una “herida por asta de toro en cara interna tercio medio muslo derecho que produce dos trayectorias: descendente de 20 cm. y ascendente de 15 cm., ambas con rotura extensa de músculo vasto interno y sartorio que alcanza el paquete vasculo-nervioso femoral superficial sin lesión vascular”.

“Explorada en la enfermería, lavado, hemostasia, drenaje aspirativo y sutura. Pronóstico muy grave”, concluía el comunicado, que detallaba así que se tuvo que frenar la hemorragia y proceder a una intervención quirúrgica urgencia.