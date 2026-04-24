En estado crítico un hombre de 70 años rescatado del mar en una playa de Adeje, en Tenerife

Un hombre de 70 años es reanimado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por ahogamiento en una playa de Adeje

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Un hombre de 70 años ha sido recuperado de una parada cardiorrespiratoria con síntomas de ahogamiento tras ser rescatado del mar en la playa de Torviscas, en Adeje, según ha informado el Cecoes 112.

El suceso tuvo lugar sobre las 15:27 horas, cuando el 112 recibió una alerta informando de que un bañista necesitaba asistencia sanitaria urgente tras haber sido sacado del agua, lo que activó de inmediato a los servicios de emergencia.

Intervención rápida clave para salvar la vida

El servicio de salvamento en playas inició de forma inmediata las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), fundamentales en este tipo de situaciones para mantener la oxigenación del cerebro.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con técnicas avanzadas de reanimación, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria.

Traslado en estado crítico

Una vez estabilizado, el afectado fue evacuado al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde ingresó en estado crítico.

Este tipo de incidentes, frecuentes en zonas costeras, ponen de relieve la importancia de la rápida actuación de los servicios de socorro y de la formación en primeros auxilios, especialmente en entornos turísticos y playas con alta afluencia.