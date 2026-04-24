La hermana del paciente oncológico fallecido ha contado que desde el primer momento percibió que algo no iba bien. "A los dos días él ya dijo que esa dosis le había sentado muy mal"

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La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado que la muerte del tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, dos de los cuales fallecieron en diciembre, sea catalogada como un presunto homicidio imprudente. Begoña, hermana del fallecido ha contado este viernes que la dosis que le mató era ya la penúltima y que se le administraba a modo de recordatorio ya que se le consideraba curado.

Lo ha relatado en una entrevista en 'Radio Nervión' recogida por el diario El Correo, en la que ha descrito el calvario que vivió su hermano durante los cinco meses que sobrevivió tras recibir una dosis multiplicada por seis en diciembre. El fallecido, residente en Bilbao y enfermo de cáncer de próstata, estaba a punto de finalizar el tratamiento. "Era la penúltima que se iba a dar, que era de recordatorio para que no volviera. Es decir, él estaba curado, como quien dice", lamentó.

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"Estaba muerto en vida"

La familia conocía ya que dos pacientes habían muerto en el acto por el mismo error, atribuido entonces a un fallo en la ficha de elaboración del medicamento. Su hermano fue el tercer afectado he ingresó en la UCI y logró sobrevivir, pero, según Begoña, "estaba muerto en vida" desde aquel día.

El propio paciente percibió desde el primer momento que algo no iba bien. "A los dos días él ya dijo que esa dosis le había sentado muy mal", explicó su hermana. Fue su sobrino, enfermero, quien detectó la gravedad al ver que el hombre comenzó a sangrar días después, lo que permitió descubrir la sobredosis.

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Begoña recordó entre lágrimas el deterioro progresivo de su hermano hasta su fallecimiento este miércoles al mediodía. Agradeció el apoyo recibido y pidió la canción 'Hermanos', de Pimpinela, como homenaje. "Para mí ha sido muy importante porque cuando era pequeña me cuida siempre él", concluyó emocionada.

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Piden que las muertes sean catalogadas como "homicidio imprudente"

La Asociación El Defensor del Paciente está pendiente de conocer los resultados de la autopsia que estaba programada para este jueves, según informó su representante legal que tiene la intención de reclamar que el fallecimiento sea catalogado como un presunto homicidio imprudente como consecuencia de una incorrecta administración de quimioterapia.

Según ha precisado la asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, el último paciente fallecido ha permanecido durante cinco meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sin recibir el tratamiento adecuado para su patología oncológica tras el error en la medicación.

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Flores ha criticado duramente la ausencia de responsabilidades políticas y sanitarias tras estos incidentes. La presidenta ha lamentado que las autoridades no hayan ofrecido disculpas ni hayan mostrado apoyo a las familias de los fallecidos, cuestionando asimismo que no se haya producido ninguna dimisión en los cargos públicos implicados por la gestión de estos casos.

Desde la organización se ha insistido en la necesidad de que la justicia actúe con celeridad ante lo que consideran un "monumental daño" causado a los pacientes. La presidenta ha subrayado la desprotección que sienten los afectados, señalando que las instituciones han optado por evitar el reconocimiento de los hechos en lugar de proteger a los ciudadanos ante la gravedad de estas irregularidades.

Finalmente, la presidenta de El Defensor del Paciente ha cuestionado si estos fallecimientos suponen una prioridad nacional, tras lamentar la gestión institucional de esta crisis.

La asociación mantiene su firme postura de reclamar una investigación exhaustiva y rotunda para esclarecer las causas y las responsabilidades derivadas de las sobredosis suministradas en el hospital burgalés.