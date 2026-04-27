La Guardia Civil ha localizado y rescatado el cuerpo de una persona que llevaba varios días atrapado entre las rocas en Albuño, Granada

Rescatan un cadáver en estado de descomposición frente a la costa de Garrucha, en Almería

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Un helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado en la tarde de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba atrapado entre las rocas de un acantilado en Albuñol, Granada, según ha indicado a EFE el instituto armado.

Solo se sabe que se trata de un varón y que al parecer llevaba varios días muerto. El rescate se ha producido pasadas las 18:30 horas en las cercanías de la playa Punta Negra, en el término municipal de Albuñol, después de que un camionero que se encontraba por la zona diera el aviso de que había entre las rocas el cuerpo de una persona.

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Ante la imposibilidad de ser extraído el cuerpo de la zona ni por tierra ni por mar, debido a la orografía del terreno, tuvo que acudir la Unidad Aérea y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Greim, que tras una maniobra muy complicada consiguió sacarlo del lugar y depositarlo en la carretera N340. En el rescate han participado una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y varias patrullas de la Unidad Reunida de la Compañía de Motril.

Los agentes han abierto una investigación

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha sido la encargada de investigar las causas del fallecimiento que podrían determinarse tras la autopsia que se le realizará mañana en el instituto anatómico forense de Granada.

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Tras varias maniobras complicadas, el helicóptero ha conseguido sacar el cadáver y dejarlo en la Nacional 340 donde la Policía Judicial de la Guardia Civil lo ha recogido y ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Granada donde le realizarán una autopsia para determinar las causas de la muerte e identificar su identidad, según ha confirmado medios como ‘Granada Hoy’.